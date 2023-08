Sistema frontal: Embalses "casi al máximo" y no se descartan evacuaciones ni cortes de agua

El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, expuso en Cooperativa las diferencias entre el sistema frontal entrante y la emergencia de junio en la zona centro sur, destacando la acumulación de agua que provocó el anterior.

"Todos los pronósticos pueden ocasionar que tengamos precipitaciones con una isoterma bastante alta, es decir, agua donde usualmente cae nieve, y en algunos montos muy similar a lo que precipitó en junio, pero si bien el río atmosférico en su conjunto es un poco menor, tenemos algunas cosas que nos complican el escenario", planteó en El Diario de Cooperativa.

La última vez, "el terreno en general estaba seco por muchos años de sequía, ahora está saturado de agua; el nivel de los embalses también está casi al máximo, variando entre el 90% y el 60%, pero bastante más altos, y hubo un cambio en las cuencas hidrográficas producto de las grandes crecidas".

"Cuando pones eso en una balanza, si se cumple lo pronosticado,podría dar una situación complicada para la gente que vive en las zonas más cercanas (a los ríos) o en las regiones de O'Higgins y el Maule", advirtió.

Hormazábal agregó que entre O'Higgins y Ñuble, "a diferencia de otros eventos, en que puede estar precipitando por bloques, lo que indica la Dirección Meteorológica es que vamos a tener precipitaciones desde hoy en la noche o la madrugada del sábado, pero mañana, el domingo y el lunes va a ser constante, bajando ya el martes".

Por lo demás, en varios sectores precordilleranos "ya había caído nieve, entonces este frente cálido la va a derretir con el agua que va a caer, lo que indudablemente complica aún más el escenario".

Dados estos factores, llamó a que "la gente que ya se vio expuesta a algún tipo de afectación en el evento anterior tome los resguardos necesarios: si puede, trasládese a la casa de algún familiar, sobre todo si (vive con) algún adulto mayor, paciente crítico o lactante".

Además, las gerencias de los embalses de Ralco y Colbún, entre otros de la zona, acordaron con la Senapred iniciar hoy mismo "liberaciones paulatinas y controladas que permitan tener una mayor capacidad de recepción".

Respecto a la posibilidad de un corte de agua en la Región Metropolitana, Hormazábal apuntó que "nunca se puede descartar; la estructura y labores de ingeniería siempre están propensas -pese a que se tomen las medidas- a que pueda suceder. Ojalá que no, pero la recomendación es que la gente esté preparada".

Si bien el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) ya se encuentra activo y se están habilitando albergues de forma preventiva, insistió que "lo más importante es pedirle cooperación a la gente para no acercarse a los sectores cordilleranos ni precordilleranos, y evitar ir a esos lugares si no es necesario".

