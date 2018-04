Bárbara Figueroa: La prioridad del debate no ha estado en los temas de futuro

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, cuestionó la postura del Gobierno en materia laboral por considerar que no se ha enfocado en temas de futuro como la automatización y la robotización y su impacto en el mundo del trabajo.

En la previa de una nueva marcha por el Día Internacional de los Trabajadores, la dirigenta de la multisindical sostuvo a su vez que estos temas ya están internalizados por el mundo empresarial.

"En el caso del Gobierno, lo que vemos hasta ahora es que el debate y la prioridad de la agenda no ha estado en estos temas de futuro, más bien ha estado en torno a definiciones como el estatuto de estudiantes jóvenes que trabajan, el desafío lo han puesto más bien en el debate sobre la agenda laboral, el debate de la nueva legislación, me parece que todavía hay algo ahí que dilucidar de forma más clara con la autoridad", manifestó Figueroa.

"Dentro del mundo gremial esto es muy entendido y asumido y saben y comprenden que este no es un debate donde solo tengamos que ir a discutir cuanto más o menos una empresa va a mecanizar. Creo que hay una gran conciencia que estos debates, que queremos hacerlos sin conflicto social, que queremos que no profundicen la desigualdad, requieren ser abordados en toda su magnitud", recalcó.

La presidenta de la multisindical además mencionó cuales son los principales temas que pretende abordar la CUT.

"También estamos llamados a poner sobre la mesa la agenda de los trabajadores: los desafíos sobre automatización, robotización y cómo logramos que el uso de nuevas tecnologías no se transforme en una espada de Damocles para el mundo sindical, si no que sea en beneficio de todas y todos, que esto no vaya de la mano de más precarización y menores salarios", indicó.

"La experiencia más cercana es la Línea 6 del Metro, donde prácticamente no intermedia ninguna persona entre el trabajador que usa el transporte subterráneo y el vagón de metro, no tiene conductores, no hay cajeros y uno se pregunta qué tipo de labores hoy día se están mecanizando", resaltó la dirigenta.

CUT lamenta despidos en Canal 13

Además, Figueroa lamentó la situación que se registra en Canal 13, donde se anunciaron despidos, y criticó la discusión de flexibilidad laboral.

"Son precisamente las áreas que se externalizan, que se tercerizan, aquellas que tienen más precarización y son precisamente aquellas que son más potencial de ser mecanizadas o automatizadas. Vemos con mucha preocupación, y en esto toda nuestra solidaridad con el sindicato de Canal 13, no solo con las trabajadoras y trabajadores, sino que también con sus familias", sostuvo.

"No me puede decir el empresariado que discutamos de más flexibilidad cuando uno ve que ese discurso lo único que hace es tratar de esconder la política tradicional que es reducir costos por la vía de golpear a los trabajadores y eso me parece complejo", concluyó.