Día de los Trabajadores: CUT pide que la oposición entable "un debate sano" con el Ejecutivo

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, enfocó su conmemoración del Día de los Trabajadores en un llamado a la oposición a generar acuerdos con el Gobierno para sacar a flote los proyectos que beneficien a la masa trabajadora.

En la instancia, la dirigenta pidió "abrir un debate sano y democrático con el poder Ejecutivo, donde el Congreso juega un rol relevante y pone en tensión la manera de enfrentar esta crisis, como se está haciendo con los proyectos de ley presentados en materia de pensiones".

Figueroa destacó la propuesta de declarar de interés nacional a las AFP y el proyecto que plantea la derogación del Decreto 3.500, iniciativas que nacionalizan los fondos y pretenden derogar la capitalización individual, "terminando con el negocio en la jubilación de los trabajadores".

Respecto a la emergencia sanitaria, la presidenta de la coordinadora aseguró que "no permitiremos que la economía se sostenga a costa de la dignidad de los y las trabajadores".

"En tiempos de pandemia, la principal preocupación debe ser la seguridad de todas y todos", remarcó.

Incidentes en Santiago y Valparaíso

Los participantes de la conmemoración salieron de la sede de la CUT en la Alameda para realizar una intervención frente a La Moneda, actividad que fue disuadida por Carabineros, quienes detuvieron a varios dirigentes de la Central, además del presidente de la ANEF, José Pérez.

Tras la intervención de la policía, Figueroa señaló que "queríamos que esto fuese impecable, porque es el Día Internacional de los Trabajadores, pero tenemos derecho también a poder hacer esta mínima manifestación".

"Esperamos que la autoridad no insista en decir que simplemente hay que respetar la cuarentena, porque había mucha gente en la calle igual, no digamos normal pero no estaba sin ninguna persona. Eran 15 minutos que no se le quisieron dar al movimiento sindical para expresarse", criticó.

Las fuerzas policiales activaron los carros lanzaagua y lanzagases frente al Palacio de Gobierno, mientras que en Plaza Baquedano detuvieron a algunos integrantes de la prensa, procedimientos repudiados por el Colegio de Periodistas.

Repudiamos actuar represivo de #Carabineros contra la prensa en medio de manifestaciones por #DiaDelTrabajo. Estas acciones son un atentado a la #LibertadDeExpresión y #DerechoALaComunicación.

El @GobiernodeChile debe responder por tales vulneraciones. pic.twitter.com/nvlDKYR9hG — Colegio Periodistas (@ChilePeriodista) May 1, 2020

En tanto, en Valparaíso Carabineros comenzó a dispersar a las más de 50 personas que se reunieron en la Plaza Aníbal Pinto por a una convocatoria de la CUT regional.

Los manifestantes se trasladaron a los sectores de Condell y Cumming, por lo que se registraron alrededor de 10 detenciones, incluyendo la de Mabel Zúñiga, dirigenta de la ANEF.

Un carabinero fue captado lanzando gas de forma directa a un camarógrafo en esa ciudad, por lo que el INDH anunció que contacta a los funcionarios de prensa agredidos para evaluar posibles acciones.