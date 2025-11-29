David Bravo advirtió sobre los peligros de normalizar la alta desocupación en Chile

El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, advirtió en Cooperativa que el país no puede "normalizar" una desocupación de 8,4%, cifra entregada por el INE para el trimestre agosto-octubre.

Si bien valoró las tres caídas consecutivas del desempleo, recordó que Chile lleva 34 meses seguidos sobre el 8% y que los niveles actuales son equivalentes a los de un año de crisis, como 2010.

"Es una situación completamente anómala; no se ha tomado el problema con la seriedad que corresponde", enfatizó.

También destacó que la desocupación femenina, aunque descendió marginalmente, sigue siendo más alta que la masculina, alcanzando 8,8%. "No celebraría estar bajo el 9%; sigue siendo una tasa muy elevada", planteó.

Bravo subrayó que la tasa de ocupación sigue estancada en 56,7%, aún por debajo del periodo prepandemia y con 260 mil empleos faltantes para recuperarlo.

Además, recordó que la desocupación golpea especialmente a las personas con menor calificación y a las micro y pequeñas empresas, donde se concentra el rezago.

"Considerar 8% como la nueva normalidad es un error grave. Falta empleo y, cuando falta empleo, falta ingreso", recalcó, llamando a tratar el tema como prioridad para cualquier próximo Gobierno.