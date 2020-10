"Primeros brotes verdes": Empleo en el Gran Santiago anotó leve mejoría en septiembre

El Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile constató una leve mejoría en las cifras sobre empleo en el Gran Santiago en septiembre respecto a las cifras del último trimestre, sin embargo, continúan muy por debajo comparadas con la misma fecha de 2019.

Según la encuesta, el desempleo en septiembre llegó a 12,8 por ciento, marcando una disminución de 1,3 puntos respecto a junio.

Pero representa un alza de 4,6 por ciento en cuanto al mismo mes del año pasado, y equivale a casi 425 mil personas sin trabajo, es decir, un 46,5 por ciento más que hace un año.

"Desde una perspectiva histórica la tasa de desempleo de septiembre es superior al promedio de los últimos 20 años (9,5 por ciento) y también de los últimos 10 años (7,8 por ciento). El análisis por género arroja que la tasa de desempleo masculina es de 13,9 por ciento, un alza de 5,9 puntos porcentuales anual, mientras la tasa de desempleo femenina es de 11,3 por ciento, un alza de 2,7 puntos", expuso el estudio.

🔵Ahora: Mercado laboral anota "leve recuperación" en el Gran Santiago. El desempleo llega al 12,8% durante septiembre, 1,3 puntos menos que en junio.



Dato relevante: Las personas sin trabajo crecen un 46,5% en la capital en los últimos 12 meses. @Cooperativa pic.twitter.com/Itm4SS7JrL — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 22, 2020

De todos modos, contabilizó 2 millones 434 mil personas inactivas; 182 mil de ellas no buscaron empleo debido a la pandemia, por lo que si se las incluyera en la tasa de desempleo subiría a 17,3 por ciento.

La tasa de ocupación en septiembre se ubicó en 50,3 por ciento, que significa una variación positiva trimestral de 3,6 por ciento respecto al período anterior.

Pero en el análisis anual, la tasa de ocupación muestra una baja de 7,4 puntos, y el Centro de Microdatos sostuvo que, en el largo plazo, en el caso de las mujeres la tasa es similar a la de 2010, mientras la de los hombres es inferior al promedio de dos décadas.

Asimismo, la tasa de participación en el mercado laboral -ocupados en relación a población en edad de trabajar- aumentó al 57,7 por ciento, mayor a la de junio (54,3 por ciento), y subió tanto para hombres (4,6 puntos) como para mujeres (2,3 puntos). Sin embargo, se ubica 5,2 puntos más abajo que la registrada hace 12 meses y también se mantiene bajo el promedio de los últimos 20 años.

Marcada brecha de género

Pese a que es importante que se registren "brotes verdes'' tras varios meses, desde la Universidad de Chile indicaron que existe una marcada brecha de género.

"Creo que lo importante acá, que una buena noticia lo que está cubriendo, cierto es que está volviendo la gente a la fuerza de trabajo. Aquellos que están desalentados en activo están recuperándose y volviendo cierto, a participar. Son 230 mil empleos, son mayoritariamente de hombres, 150 mil hombres y sólo 7 mil solo mujeres", detalló Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos.

"Por eso yo hablaba. que se pueden ver los primeros brotes verdes. Sin embargo, también puede agregar estos tienen cara más bien masculina", puntualizó la experta.

Gobierno destaca cifras

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, destacó esta mejora incipiente observada en esta y otras encuestas y señaló que "constituyen una nueva señal positiva que es concordancia con las cifras y estadísticas que conocimos en las semanas previas, tanto de la encuesta de la Universidad Católica como de la encuesta del INE".

"Sin duda aún falta mucho camino por recorrer, pero se ve una leve recuperación de los puestos de trabajo, en especial de la cantidad de ocupados, que es consistente con el término de las cuarentenas y el reinicio de determinadas actividades laborales en la Región Metropolitana", indicó la autoridad.

Además, puntualizó que "es clave mantener el buen comportamiento sanitario para que esta mejora en el empleo se pueda mantener en el tiempo".

Asimismo, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, destacó que "nos evidencian que estamos frente a una leve mejoría y además se demuestra que se han creado cerca de 230.000 nuevos puestos de trabajo durante el último semestre.

"Estas noticias que claramente evidencian un 'brote verde' no nos pueden dejar tranquilos. Como Ministerio del Trabajo tenemos la misión de generar y crear un millón de nuevos puestos de trabajo para poder darle una solución a las personas que han sufrido muchísimo durante esta pandemia", agregó.

Hacienda realizará hoja de ruta para nuevo sistema tributario

En otro tema económico, el Ministerio de Hacienda presentó en esta jornada un comité de 16 expertos que van a diseñar una hoja de ruta para un nuevo sistema tributario en Chile.

Este equipo será liderado por Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central y con dos ex autoridades del Gobierno de Michelle Bachelet: Alejandro Micco y el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

"Como es bien sabido, Chile enfrenta potente desafío en lo social y lo económico y creemos que ello requiere levantar la mirada con una óptica de mediano plazo para volver a crecer, para avanzar en disminuir la desigualdad de ingresos, para desincentivar la informalidad y también para financiar una agenda social ambiciosa en los años venideros", afirmó el ministro de Hacienda, Igncio Briones.

El secretario de Estado también señaló que "para que esa agenda reformista pero gradual, sea sostenible, creemos que es indispensable que los gastos permanentes tienen que tener un correlato en ingresos permanentes".