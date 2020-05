Subsecretario: No es el escenario ideal, pero ley de protección al empleo ha sido un respiro

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, afirmó que la Ley de Protección al Empleo ha sido un respiro en medio de la crisis que ha causado la pandemia en Chile.

Ayer el INE reveló que el desempleo aumentó a un 9 por ciento con un total de 814 mil personas desempleadas, cifra que no se daba desde la década de los 80.

En esa línea, Arab afirmó en Ahora es Hora de Cooperativa que "sin duda, las estadísticas nos muestran que efectivamente la ley ha jugado un papel importante".

La autoridad explicó que esto se evidencia en dos datos relevantes. El primero, dijo Arab, es que los tres sectores (comercio, construcción y turismo) que más aumentaron los despidos en marzo bajaron en abril por acogerse a la ley.

El segundo dato, detalló, "un porcentaje importante de trabajadores hoy forma parte de la categoría 'Ocupados ausentes' (...) que tuvo un incremento del 44 por ciento que, claramente, se lo podemos endozar a la ley".

"Sin duda ha venido a ser un respiro para trabajadores, para empleadores. Entendemos que no es el escenario ideal. A todos les gustaría seguir trabajando y recibir una remuneración completa, pero cuando eso no es posible, la alternativa de poder cobrar el seguro de cesantía, de seguir con ingresos y de seguir recibiendo cotizaciones (...) es una buena noticia", añadió.

Arab descartó eso sí endozar la cifra de ocupantes ausentes a eventuales despidos de no existir esta ley. El subsecretario manifestó que "sería irresponsable decir que estos 600 mil suspendidos serían 600 mil trabajadores desvinculados, absolutamente creo que no es así. Pero sí un porcentaje de ellos podría estar desvinculado. Nosotros estimamos que podrían haber sido 150 a 180 mil trabajadores que, de no existir la ley, hoy estarían desempleados".

