CUT descarta a ministro Melero como interlocutor legítimo para negociación del sueldo mínimo

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) descartó el recién asumido ministro del Trabajo, Patricio Melero (UDI), como un interocutor válido en la negociación del sueldo mínimo, sobre lo cual la multisindical inició conversaciones esta semana con el Ministerio de Hacienda.

Desde la CUT apuntan al rol de Melero en la dictadura, sobre lo cual surgieron nuevos cuestionamientos cuando asumió la cartera la semana pasada, régimen en el que también fue alcalde designado, y a sus posturas ante distintos proyectos laborales durante sus tres décadas como diputado ya en democracia.

"No lo reconocemos como interlocutor y hemos sido claros y enfáticos en señalar que con un ministro que además ha tenido permanentes prácticas anti-trabajadores, no es posible generar un diálogo que sea fructífero", afirmó Bárbara Figueroa, presidenta de la Central.

"Esperamos que ahora, entonces, despejado ese elemento, podamos discutir sobre los temas de fondo y las propuestas que hemos hecho", instó.

REPAROS DE LAS PYMES

La multisindical solicita una renta básica universal, congelar los precios de los bienes esenciales y, lo más importante, un piso de 500 mil pesos líquidos en el sueldo mínimo, con el fin de superar la línea de la pobreza.

Propuesta que cuestionan desde los gremios de las pymes, dado el momento económico actual. Así habló el presidente de Conapyme, Héctor Sandoval, quien llamó a "tomar medidas acordes a la situación que está viviendo el país".

"Más adelante se podrá discutir, y que es legítimo la aspiración de quienes ganan sueldo mínimo de ganar un poco más, pero cuando se puedan pagar. No podemos ofrecer sueldos que no se pueden pagar, porque eso va a levar a la informalidad y con eso no gana absolutamente nadie", sostuvo.

A su vez, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial de Emprendedores, planteó que "si se quiere discutir un sueldo mínimo de 500.000 pesos hay que separar la discusión entre micro, pequeñas y medianas empresas, y grandes empresas".

"Las grandes y megaempresas venden un 87% del total de las ventas del país, y en ese sentido la realidad que enfrentan las mipymes para sus cuatro millones de trabajadores es muy distinta que la que ven las grandes empresas", puntualizó.

Las próximas jornadas serán claves para las negociaciones, pues el actual salario básico, de 326.500 pesos, vence el 1 de mayo.