CUT entregó al Gobierno el "soporte técnico" para su propuesta de subir el salario mínimo a $500.000

La Central Unitaria de Trabajodores (CUT) mantuvo este viernes la segunda reunión formal con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en el marco de las negociaciones del sueldo mínimo, tras la primera del lunes.

En la instancia, la CUT entregó al jefe de la billetera fiscal el "soporte técnico" de la propuesta de la multisindical, que apunta a subir el salario básico a 500.000 pesos.

El encuentro estuvo "concentrado en la exposición del documento que presentamos para dar el soporte técnico y dar cuenta de los datos que nos permiten sostener la necesidad del aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, su viabilidad", detalló Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT.

En este también se aborda "la necesidad de la renta básica de emergencia para el mundo de las familias y trabajadores informales, y el congelamiento del precio de alimentos", los otros dos puntos que puso la Central sobre la mesa de las conversaciones.

La organización sindical dará a conocer los detalles de su documento a las bases del país.

AHORA | CUT se refiere al término de la segunda reunión con el ministerio de Hacienda sobre proceso de negociación del #SalarioMínimo 👇 pic.twitter.com/syozmkhTL9 — CUT Chile (@Cutchile) April 16, 2021

Desde el mundo de las pymes, en tanto, ya han manifestado su rechazo a la idea de los 500.000 pesos pues, aunque es una "aspiración legítima", sostienen que no están en condiciones: "No podemos ofrecer sueldos que no se pueden pagar", enfatizó esta semana la Conapyme.

"SALUDABLE" QUE NO PARTICIPE MELERO

Figueroa, que ya descartó al titular del Trabajo, el UDI Patricio Melero, como un interlocutor legítimo para este debate, valoró como "tremendamente saludable" que en esta reunión nuevamente participara sólo Hacienda.

"No tenemos en la práctica un ministro del Trabajo sentado en esta negociación,y eso consideramos que es digno de destacar, porque es una exigencia y una demanda que hicimos como CUT", enfatizó la dirigenta y candidata a la Convención Constitucional.

El próximo martes tendrá lugar una nueva reunión, en la que el Gobierno deberá presentar su contrapropuesta.

Se espera, entonces, que "podamos iniciar una abordaje a partir de los datos del Ejecutivo y de las propuestas que quiera hacer", dijo Figueroa.

Las próximas jornadas serán claves para las negociaciones, pues el actual salario básico, de 326.500 pesos, vence el 1 de mayo.