Falabella, Embotelladora Andina y el Sename figuran entre sancionados por prácticas antisindicales

El gigante del retail Falabella, Embotelladora Andina -la empresa chilena que posee la franquicia de los productos de Coca Cola para Chile, Argentina, Paraguay y Brasil- e incluso el Servicio Nacional de Menores (Sename) figuran entre las entidades condenadas por la Justicia durante el primer semestre de este año por prácticas antisindicales.

En cumplimiento de la ley, la Dirección del Trabajo (DT) publicó el listado semestral de sancionados (revísalo acá), el que contiene 16 casos contra compañías e instituciones, 12 de los cuales fueron iniciados por denuncias de la propia DT.

En detalle, Servicios Generales Falabella Retail fue sentenciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción en enero de este año por prácticas antisindicales denunciadas en 2020, y se le aplicó una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que al valor de julio del corriente equivalen a 1,7 millones de pesos.

Embotelladora Andina fue enjuiciada por la misma infracción, en un caso iniciado en 2019 y concluido en mayo del 2022 en el Juzgado de La Serena con la condena a pagar una multa de 300 UTM, unos 17,4 millones de pesos.

El Sename, a su vez, fue condenado en Talca en mayo de este año por una denuncia originada en 2020 por atentar contra la libertad sindical, y recibió una pena de 30 UTM.

El director del Trabajo, Pablo Zenteno, reprochó que "las prácticas antisindicales son absolutamente repudiables pues atentan contra uno de los derechos fundamentales clave de la legislación laboral, que es el de la libertad sindical o, dicho de otra forma, el derecho de trabajadores y trabajadoras a agruparse colectivamente en una organización formal que vele por sus intereses".

En tanto, la Corporación Educacional El Bosque incluso registró dos sentencias en el mismo primer semestre de este año: en enero y abril por la separación ilegal de dirigentes sindicales y prácticas desleales en la negociaciín colectiva, infracciones que le valieron multas por 1.070 UTM en total, alrededor de 62 millones de pesos.

Por si fuera poco, la DT puntualizó que esa institución también había sido condenada en el priner semestre del 2021, entonces por "vulneración principio de buena fe durante el proceso de negociación colectiva", que le significó una pena de 100 UTM, unos 5,8 millones de pesos.

Los 16 casos totalizaron multas por 1.860 UTM, que equivalen a más de 108 millones de pesos.

"Sin embargo, no son estas sanciones las más perjudiciales. En efecto, de acuerdo con la Ley 19.886, las empresas condenadas quedan excluidas durante dos años como proveedoras del sistema de compras públicas del Estado, a contar de la fecha en que la sentencia se encuentra en condición de ejecutoriada", enfatizó la Dirección.

Algunas de las infracciones que motivaron las sentencias condenatorias fueron: reemplazar a trabajadores en huelga, ofrecer beneficios durante la negociación colectiva, separar ilegalmente a dirigentes sindicales, separar ilegalmente a trabajadores/as con fuero de negociación colectiva, otorgar o convenir con trabajadores no afiliados a la organización sindical beneficios similares a los pactados en un instrumento colectivo, no descontar ni enterar la cuota sindical y no reincorporar a trabajadores/as aforados/as ante requerimiento de la Inspección del Trabajo.