Gerente de la Piccola Italia y maltratos: "Son un par de videos, no son 100"

El gerente general de La Piccola Italia, Sebastián Vanella, sacó la voz en medio de las acusaciones y pruebas de maltrato laboral contra los trabajadores de la cadena.

El ejecutivo de esta cadena familiar aseguró que el "Tyson", "la Jill" y Navarrete, quienes protagonizaron episodios de agresión verbal a hombre y mujeres que se desempeñaban en los locales fueron despedidos.

"Como no son políticas de la empresa, todas las personas que estén involucradas en algún video que veamos van a estar desvinculados. Están todos desvinculados", dijo Vanella a Chilevisión.

En entrevista con TVN, Vanella dijo sobre los abusos que "nosotros no estábamos enterados. Puede ser por el gran crecimiento que tenemos, que dejamos de estar tan apegados a la gente, de estar más unidos con ellos y de enterarnos de más cosas".

"Es un caso aislado. Son un par de videos, no son 100. Si hay más, vamos a acogerlos. Todo lo que es recursos humanos lo estamos resstructurando para que no pase más", matizó Vanella.

Sobre una acusación de que uno de sus hermanos, Matías, agredió a un trabajador por una mala preparación, Vanella dijo que "no hay pruebas de eso. Él pudo haber alegado por un plato, él veía lo que es calidad de la comida. Si un plato está mal hecho...".

"Si damos un plato mal hecho, los clientes no vuelven más a la Piccola", agregó el gerente, quien dijo que no hay ninguna denuncia de acoso sexual, tal como acusó una ex trabajadora.

"De repente son cosas que pasan entre los trabajadores, ¿cómo nos podemos enterar? Es difícil, son más de 1.500 trabajadores", dijo Vanella, quien anunció la creación de un buzón para que los trabajadores denuncien.

Finalmente, se refirió al supuesto reciclaje de comida, una acusación que reflotó por estos días: "Eso es totalmente falso. Eso puede tener toda la ciudadanía la tranquilidad. La Piccola Italia se preocupa de su producto y su calidad".

La voz del Gobierno

En el panel del "Muy buenos días", el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg fue categórico con la situación de la Piccola Italia y las declaraciones de su gerente general.

"Me indigna ver primero el video y también la reacción que se ha provocado. Un dueño o un gerente de la empresa no puede descansar en que el supervisor hacía las cosas y él no tenía conocimiento", dijo.

"Él miente (Vanella). Nosotros tuvimos la información que se habían desvinculado a al menos dos supervisores hace dos semanas y la inspección del trabajo tomó conocimiento que la carta de despido recién fue con fecha de ayer, de los tres", agregó.