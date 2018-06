CUT y ANEF criticaron anuncios del Presidente Piñera en materia previsional

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) criticaron los anuncios en materia previsional que realizó el Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública.

El aumento del pilar solidario, incentivos al ahorro individual y un aumento al porcentaje de ahorro con cargo al empleador fueron algunas de las medidas anunciadas por el Mandatario este dos de junio y que pusieron en alerta a las organizaciones de trabajadores.

La líder de la CUT, Bárbara Figueroa, instó a los trabajadores a unirse frente a los cambios en materia previsional, resaltando que deben entender "que hoy día, pese a todas las diferencias, si no actuamos de conjunto, lo que vamos a tener es un avance y una ofensiva de la política del lucro, de la política de los privados administrando la seguridad social en Chile".

"Por lo tanto, si no es eso lo que queremos, hoy día tenemos una tarea titánica en el movimiento sindical para tratar de avanzar con más y mejor unidad, y también con acción y movilización cada vez que aquí se requiera", enfatizó Figueroa.

Por su parte, el timonel de la ANEF, Carlos Insunza, criticó que el Presidente Piñera haya delineado una ruta sin espacios de diálogo y sin un debate, lo que considera terminará con el envió de proyectos unilaterales al Congreso.

"A mí me parece que ayer el Presidente de la República perdió una gran oportunidad de buscar un camino en que se expresara con mucho mayor credibilidad de los contenidos de una agenda que pudiese ser debatida a nivel del país, pero por lo demás en las materias que expresó elementos de agenda, es una agenda muy vertical, muy autoritaria, en que no hay en ningún momento ninguna mención a espacios de diálogo social, de entendimiento, más que el envío unilateral de proyectos de ley con la opinión del Gobierno, cosa que no me parece va a ayudar a avanzar en las materias que hoy día están planteadas", aseguró.

En tanto, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, defendió los anuncios y llamó a lograr acuerdos que permitan una rápida aprobación de los cambios planteados por Piñera, que asegura mejoraran las pensiones de todos los chilenos.

"El compromiso que asumió ayer en el mensaje el Presidente, con una reforma previsional que mejore las pensiones de todos los chilenos, quedó en evidencia y eso me pone muy contento y ahora tenemos que construir el acuerdo, porque queremos una reforma previsional cuanto antes que mejore desde ya las pensiones a todos los chilenos, particularmente a los más vulnerables y a la clase media", afirmó Monckeberg.

Los dirigentes coincidieron con el ministro del Trabajo y un grupo de parlamentarios este sábado en la inauguración de una exposición en homenaje al reconocido e histórico líder sindical Clotario Blest en el Centro Cultural Gabriela Mistral.