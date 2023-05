Ministro De Aguirre: Es una campaña semianónima, yo no tengo problemas con la subsecretaria

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, aseguró que entre el petitorio de la movilización de los trabajadores de la cartera, que ya cumple una semana, no está la salida de la subsecretaria Andrea Gutiérrez: "eso lo pide una agrupación de Santiago", dijo la autoridad.

El secretario de Estado hace referencia a Anfucultura Santiago, quienes solicitan la "destitución" de Gutiérrez. "Hay un sindicato que aparentemente mantiene una idea fija del tema de la subsecretaria, pero no asisten a las reuniones, están medios descolgados, en la práctica", explicó De Aguirre en conversación con Cooperativa.

"No los conozco, no se han apersonado, funcionan a través de los mails, es como una campaña semianónima que no tengo ninguna relación formal con ellos, como tengo con todo el resto de las agrupaciones de este ministerio", ahondó, y afirmó que "en este ministerio somos 3.600 personas y la agrupación de Santiago se ha dedicado a este tema y lo ha divulgado".

De Aguirre resaltó que "yo no tengo ningún problema con la subsecretaria, la subsecretaria hace bien su trabajo, hay alguien que aparentemente tiene problemas, pero ese no es un tema que estemos discutiendo ahora, o sea bajo ningún punto de vista".

Sobre la reunión que sostuvo la última jornada con las y los funcionarios en la sede del ministerio de Valparaíso afirmó que fue "muy grata, muy productiva", por lo que expresó estar "optimista" respecto a la movilización.

"Es probable que tengamos algún tipo de acuerdo, no digo que se haya desmovilizado el movimiento, pero si estamos en conversaciones y esas conversaciones -desde mi punto de vista- han sido muy productivas", destacó el ministro.

Respecto a las peticiones de los trabajadores, detalló que "este es un ministerio extraordinariamente nuevo, tiene cuatro años y algo y hay un montón de cosas que no se han resuelto. Cuando pasó de ser Consejo de las Culturas al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, hubo una reestructuración muy grande, que todavía no tiene ni siquiera decreto de orgánica y arrastra conflictos desde hace cuatro y cinco años a la fecha, y eso es lo que estamos tratando de resolver como corresponde".

Finalmente, en referencia al Día de los Patrimonios que se llevará a cabo este fin de semana, De Aguirre indicó que "no tengo ninguna noción de que vayamos a tener problemas, el Día de los Patrimonios es un día nacional en que los patrimonios se celebran desde el ambiente público, pero también desde la actividad privada y a través de todo el país. Yo espero que no haya ningún problema, no debiera haber problema".