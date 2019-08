Habló el "Tyson", el protagonista del video que inició la crisis en la Piccola Italia

Su actitud fue lo que comenzó la crisis de la Piccola Italia. El video en el que se ve maltrato e insultos a trabajadores tienen a "Tyson" como protagonista, un jefe que fue acusado por varios empleados de la cadena de comida.

El video contenía insultos y amenazas del ex jefe de cocina.

Este jueves, el hombre, que fue despedido de su trabajo, rompió su silencio en "Muy Buenos Días", de TVN, donde asegura que no es un jefe maltratador y se mostró muy afectado por su conducta. "Estoy arrepentido de corazón", comenzó.

"Estoy muy afectado por mi familia, mis hijos, mi mamá (...) pedir disculpas a mis ex empleadores y mis compañeros, 1.200 trabajadores, si pasa algo, si lo cerraran por la culpa mía, por no haberme controlado, por no haber hablado", dijo "Tyson".

El trabajador aseguró que "yo no soy de esa manera, de repente me ofusco, pero voy a tratar de estar bien, hacer las cosas como corresponden, me echaron, me cortaron las manos. Mis hijos no pueden ir al colegio, mi mamá está con depresión".

"Si a alguien le falté el respeto, se sintió menoscabado, mil disculpas, por algo estoy dando la cara. Me cortaron las manos, ya no tengo trabajo, ¿qué más quieren?", agregó el hombre, cuya esposa lo definió como "bueno para el garabato".

Por último, el hombre se desahogó. "¿Qué mas quieren?, ya me funaron, me hicieron esto en redes sociales, 16 años de trabajo en la empresa pensando que estaba bien, pero no era así", remató.

El testimonio: