Inédito en el país: Tribunal declaró que existe relación laboral entre aplicación y repartidores

De forma inédita en el país, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción falló a favor de un repartidor de la app PedidosYa, decretando que existe una relación laboral entre la empresa y sus trabajadores.

La sentencia, que fue dictada por la jueza Ángela Hernández, señala que "el demandante prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia de la demandada, al estar sujeto a órdenes e instrucciones, ser supervigilado en sus labores, percibiendo las sumas de rigor por sus servicios, finalmente, con una frecuencia semanal previa liquidación efectuada por la recaudadora".

"El actor finalmente debía someterse a la modalidad de trabajo impuesta por la empresa demandada en forma continua y permanente, como son los insumos que utiliza, la forma de desempeñar sus funciones, las zonas y turnos asignados por la demandada", sostuvo.

En el texto también se indica que las consignas utilizadas por la empresa como 'libertad de elegir su jornada y ser su propio jefe' son falsas, ya que "bajo esta libertad para conectarse está la sanción de ser bajado de calificación, de no poder elegir el turno que mejor remuneración le entregue, pudiendo incluso ser dado de baja de la aplicación".

LA DEMANDA DEL TRABAJADOR

El proceso se debe a una demanda presentada por el trabajador Álvaro Arredondo, quien acusaba un despido injustificado por parte de PedidosYa.

Arredondo, mecánico de 30 años, sufrió el bloqueo de su cuenta -equivalente a un despido- en la aplicación debido a que registraba una serie de atrasos en las entregas.

El trabajador acusó un despido injustificado (Foto: Álvaro Arredondo)

El afectado indicó a Cooperativa Regiones que "se destaca la precariedad laboral que está ocurriendo frente a nosotros los trabajadores que hacemos la pega, te despide, te bloquean cuentas y con ello te quedas sin trabajo (...) por cometer un error la empresa se desliga de problemas fácilmente".

"Lo que pasó fue que yo no hice un reparto, entonces la aplicación lo registró como que yo no había ido al local ni lo fui a dejar y por ello después de un par de días, PedidosYa me envió un mail que no podía trabajar, respondí por qué pasaba esto, nadie me explicó, a los días después me responden que yo no había cumplido con un pedido", dijo.

"El despido como tal no te lo dicen, te dicen que te desactivan la cuenta temporalmente o permanente, en mi caso fue permanente", recalcó Arredondo.

El fallo ordena que la empresa deberá pagarle las cotizaciones legales correspondientes al tiempo que trabajó, que fue poco más de un año, así como una indemnización por perjuicio causado y la reintegración a las filas de PedidosYa.

Juzgado del Trabajo de Concepción, emite por primera vez en Chile, fallo que reconoce existencia de vínculo laboral entre repartidor de aplicación y la empresa. Se trata de la causa que ganó Álvaro Arredondo (rider) contra Pedidos YA por despido injustificado @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 6, 2020

AGRUPACIONES VALORARON DECISIÓN

Fernando Gallardo, vocero de la Agrupación Repartidores Penquistas, planteó que "no somos independientes, no es una relación entre iguales, como bien lo determinó la jueza del trabajo de Concepción, esto declara que hay un encubrimiento de la relación laboral por medio de un contrato de naturaleza civil, debido a los manifiestos indicios de subordinación y dependencia y a la ajenidad misma del servicio, como que ellos deciden el cobro y como se realiza, deciden el lugar y horario de trabajo; con el abismante control y evaluación permanente".

"Nos obligan a trabajar de forma permanente y continua, este control es constante realizado de forma milimétrica a través del GPS", precisó.

Pablo Zenteno, de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL), comentó que "nuevamente en nuestro país los Tribunales son los que vienen a poner las cosas en su lugar y en ese sentido, declarar que aquí hay existencia de una relación laboral porque hay subordinación y dependencia, muchas formas en que aquello se manifiesta".

"También esto de la ajenidad, que en definitiva el rider se integra a una organización empresarial que es la que define todos los parámetros del negocio, asume todos los riesgos, se lleva todas las utilidades, por lo tanto desmitifica la condición de que los riders son sus propios jefes, emprendedores, empresarios prácticamente", manifestó.

RESPUESTA DE LA EMPRESA

Tras conocer la decisión, la empresa respondió que "PedidosYa fue notificado de este fallo, resuelto en primera instancia, el cual será apelado por no ser del todo aclaratorio".

"PedidosYa ha apostado por el diálogo constructivo con las autoridades, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo del ecosistema y seguir creando oportunidades para comercios, repartidores y consumidores", añadieron.