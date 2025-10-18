La Cisterna: Alertan que cierre "unilateral" de estacionamientos perjudica al empleo local

La ONG Chile Te Necesita criticó la decisión "unilateral" de la Municipalidad de La Cisterna de eliminar unos estacionamientos regulados ubicados en Gran Avenida, lo que -alertan- perjudicaría al empleo local.

De acuerdo con la organización, los mentados estacionamientos han funcionado desde el año 2002 de 10:00 a 17:00 horas, y han desempeñado un rol crucial como espacios de carga y descarga para el comercio local, facilitando la actividad económica en la zona.

Sin embargo, de acuerdo con el director de la ONG, Óscar Calfileo, la decisión del alcalde Joel Olmos causaría una pérdida significativa de empleos con el cierre inminente de locales comerciales: "Yuri Ramírez, presidente del comité de defensa y desarrollo de Gran Avenida, está muy preocupado por todo lo que va a suceder", lamentó.

"Esta abrupta decisión está provocando una desintegración del tejido social que ha sostenido a la comuna durante décadas. La falta de espacios adecuados para la carga y descarga impactará directamente en la logística de las pequeñas y medianas empresas que dependen de estos estacionamientos para operar de manera eficiente", sostuvo.

"Se van a ver afectadas familias; el comercio puede incluso quebrar en gran magnitud. Por lo tanto, pedimos que el alcalde pueda tener la conciencia y poder juntarse con esta agrupación y puedan llegar a una solución", advirtió Calfileo.

Por su parte, Ramírez enfatizó la necesidad urgente de establecer una mesa de diálogo con la municipalidad y hacer que, "obviamente, el mundo político colabore, porque se necesita la participación. Esta debe ser una solución política, porque va directamente a afectar el empleo de las personas".

Por ello, la ONG instó a la municipalidad a reevaluar esta decisión en función de posibles repercusiones sociales y económicas.