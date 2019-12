Gobierno llegó a acuerdo con 10 gremios por reajuste salarial al sector público

El Gobierno llegó a un acuerdo con 10 de los 16 gremios del sector público por el reajuste salarial, el que contempla un aumento de 2,8 por ciento para los sueldos menores a dos millones de pesos mensuales y de 0,7 por ciento para las rentas que superen esa cifra.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y dentro de los seis gremios que no aceptaron la oferta del Ejecutivo están la ANEF y el Colegio de Profesores, los que buscarán negociar un incremento mayor en el Congreso, durante la tramitación legislativa.

Los otro cuatro gremios que se opusieron a lo ofrecido por el Gobierno son la Confusam, la Fenats, la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch) y la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus).

Respecto a la posición de su gremio, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, explicó que "como Confusam hemos rechazado la propuesta que ha hecho el ministro de Hacienda a los 16 gremios del sector público, tajantemente este ministro está discriminando a los trabajadores públicos entregando un reajuste escalonado".

La dirigenta añadió que "Confusam no lo acepta y por mandato nacional de nuestras federaciones y partes hemos decidido no firmar una ley que discrimina a los funcionarios de la salud primaria de Chile, por lo tanto, firmemente mantenemos nuestra postura".

🔵Ultima hora: Gobierno llega a acuerdo con 10 gremios del sector público por el reajuste salarial. Considera aumento de 2,8% para sueldos menores a 2 millones de pesos. Y 0,7 para mayores a esa cifra 👇🏼 @Cooperativa pic.twitter.com/SKZTPQCyqP — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) December 10, 2019

Briones: Nos propusimos disminuir las brechas salariales en el sector público

Durante la noche, el ministro Briones explicó en su cuenta de Twitter que "hoy hemos firmado un protocolo de acuerdo con 10 de las 16 agrupaciones de funcionarios en el marco del reajuste salarial de los empleados del sector público".

El secretario de Estado añadió que "este reajuste del sector público se da un momento especial y difícil para nuestra economía. Miles de chilenos hoy temen perder su trabajo y no poder mantener su sueldo. En ese contexto, planear un aumento de sueldos de los funcionarios públicos no conversa con esa realidad".

Briones remarcó que "conscientes de la necesidad de enfrentar la desigualdad en distintos ámbitos, desde el Ministerio de Hacienda nos propusimos disminuir las brechas salariales en el sector público".

El ministro destacó que se propuso "una mejora sustantiva de las rentas más bajas, haciendo un esfuerzo importante para que en el futuro todas crucen el umbral de 500 mil pesos brutos. Este acuerdo es un paso claro en esa dirección, logrando esa meta para el 80 por ciento de los trabajadores que hoy tienen los menores sueldos".

El jefe de las arcas fiscales añadió que "la mesa logró un acuerdo pleno en ocho de los nueve puntos del petitorio de las agrupaciones. Quedando el reajuste salarial como único punto en el que se consensuó con 10 de las 16 organizaciones".

Finalmente, el ministro Briones reveló que "quienes no firmaron solicitaban un reajuste parejo, incluyendo los más altos sueldos, algo con lo que no estamos de acuerdo y que, creemos, los chilenos no entenderían hoy".