Magisterio contra Briones: Las declaraciones del ministro son impresentables

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego de que el secretario de Estado indicara que el acuerdo con los empleados públicos no fue completo porque algunos gremios, entre los que se cuenta el magisterio, solicitaron un "reajuste mayor para los sectores más ricos".

Aguilar indicó que las declaraciones que dio Briones en El Diario de Cooperativa son "impresentables" ya que, a su juicio, un profesional que gana un millón 600 mil pesos al mes no es parte del sector más rico del país.

"Me parece bastante sorprendente que lo que haya trancado la pelota sea el menor reajuste que tiene las más altas rentas del sector público. Si la preocupación de los gremios son las altas rentas, de forma tal de no concurrir a un acuerdo, me parece bastante paradojal o por lo menos contradictorio con el discurso que públicamente se enarbola", cuestionó Briones.

"Las declaraciones del ministro son impresentables. O sea, que ubique a un profesional de clase media como es alguien que gana un millón seis (1.600.000 pesos) como parte de los ricos de este país, que tienen que hacer el esfuerzo, mientras que a Luksic, a Matte, a Angelini, a Paulmann no le han tocado un peso de sus intereses resulta francamente insultante, diría yo, por parte del ministro de Hacienda", dijo Aguilar.

Además, fustigó que un profesional que gana esa cantidad de dinero "no es un rico", debido a que existen gastos como educación de los hijos que "no tiene gratuidad ni tiene ninguna ayuda hace esfuerzos casi sobre humanos esa familia para que sus hijos estudien y que ubique entre los más ricos francamente es indignante".

"¿Consideran que quien gana un millón 600 mil pesos líquidos sean realmente pertenecientes a los más ricos de este país? Esa declaración se cae por sí sola. No tiene ningún sustento, insisto en el concepto. Obviamente tiene una mejor situación que quien gana un sueldo mínimo, sin duda, pero de ninguna manera son gente a la que le sobra la plata. Es mucha gente que tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para que sus hijos estudien y que (Briones) califique a ese sector como los más ricos resulta francamente insultante por parte del ministro de Hacienda", cuestionó.

Este martes el Gobierno llegó a un acuerdo con 10 de los 16 gremios del sector público por el reajuste salarial, contemplando un aumento del 2,8 por ciento para los sueldos menores a dos millones de pesos mensuales y un 0,7 por ciento para las rentas superiores a ese monto.

La ANEF, el Colegio de Profesores, la Confusam, la Fenats, la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch) y la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus) no se adhieron a este acuerdo.

El proyecto de reajuste al sector público ya fue ingresado al Congreso, el cual no considera aumento de sueldos ni para el Presidente ni para sus ministros y subsecretarios, entre otros altos funcionarios del Estado.