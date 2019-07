Walmart acusó al presidente del sindicato de iniciar paro por "intereses personales"

Walmart acusó al presidente del Sindicato Interempresas Líder (SIL), Juan Moreno, de rechazar la propuesta de la empresa por mantener "intereses personales".

Durante esta jornada comenzó la huelga de uno de los sindicatos más grandes del sector privado con cerca de 17 mil trabajadores a nivel nacional, a pesar de que se mantuvo el diálogo para deponer la movilización.

La vicepresidenta de Recursos Humanos de Walmart, Mónica Tobar, afirmó que la propuesta que realizó la empresa al directorio de SIL fue "bastante robusta" y afirmó que "en esta huelga no fue rechazada la propuesta ni por el directorio ni por nuestros trabajadores, la propuesta fue rechazada individualmente por Juan Moreno".

"Él fue el que decidió que no quería negociar, entonces cuando me preguntas por qué no llegamos a acuerdo, porque Juan Moreno decidió que se quería ir a huelga por intereses personales de él, no por los 17 mil trabajadores", sostuvo.

La empresa indicó que no es verdad que hayan ofrecido sólo un 3 por ciento de reajuste, ya que su propuesta incluye un reajuste real por sobre un 8 por ciento.

Desde la empreas se informó que los supermercados que se verán más afectados será SuperBodega Acuenta, con cerca de 100 locales que no abrirán sus puertas, y más de 44 mil funcionarios paralizados.