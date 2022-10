Presidente CChC: Los problemas con las empresas del Estado vienen desde hace muchos años

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, abordó este lunes en Cooperativa los problemas que ha tenido este sector con empresas del Estado, que incluso ha generado la quiebra de algunas constructoras, advirtiendo que es algo que viene "hace mucho tiempo" y no es sólo responsabilidad del actual Gobierno.

En entrevistas con El Diario de Cooperativa, Errázuriz explicó que "dentro de la agenda de productividad, estamos intentando fundamentalmente destrabar los nudos críticos. Uno de los nudos críticos que hay es la dificultad para obtener los pagos con las empresas del Estado, pese a que se haya hecho un esfuerzo importante con la ley de pago a 30 días".

"La verdad que eso en la práctica no opera con las empresas del Estado, porque es una práctica bien conocida que muchos de ellos no le dejan a uno producir la factura. Entonces si no tiene factura es muy difícil también ocupar otro instrumento financiero", advirtió el ingeniero civil.

Ante esto, aseguró que es algo que viene "arrastrándose" hace mucho tiempo y no es un problema del actual Gobierno, que -según detalló- "ha hecho mucho a nivel del Ministerio de Obras Públicas en destrabar este tipo de cosas".

"Viene de muchos años a esta práctica y de hecho hay empresas que ya no le trabajan a este tipo de instituciones del Estado", puntualizó el presidente de la CChC.

Finalmente, Errázuriz cuestionó la creación de registros que provocan "más y más burocracia al final del día" y que no aportan en el desarrollo de este sector y generan demoras que impactan a empresas, como el caso de la constructora Claro Vicuña Valenzuela.