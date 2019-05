CUT acusa que trabajadores de aplicaciones no serán cubiertos por nueva reforma

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) volvió a arremeter contra la nueva reforma laboral presentada por el Gobierno: aseguró que esta nueva normativa no aplica para los trabajadores de las aplicaciones digitales.

"En materia de los trabajadores de las App, en primer lugar -si no nos equivocamos nosotros- seríamos el primer país que legisla señalando con claridad que estos no son trabajadores; que no hay relación de dependencia pese a que existe jornada laboral, pese a que se cumplen con todos los requisitos que hoy día la legislación reconoce más allá que no haya un contrato escrito", señaló la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa.

La líder del colectivo agregó que "hoy día el Gobierno establece que, pese a todo ello, no va a haber relación laboral".

"Evidentemente que es preocupante, porque la tendencia en el mundo es regular con los trabajadores en plataformas", enfatizó.

La CUT llamó a rechazar esta reforma ya que acusan que no hubo diálogo entre los trabajadores y el Gobierno previo a la presentación de esta iniciativa.

Respuestas a las críticas

Desde la Unión Nacional de Trabajadores, su presidente Segundo Steilen manifestó que "los dirigentes de la CUT no tienen ningún interés en estudiar el documento, más que criticarlo, porque esto es una mirada ideológica. Ojalá que el proyecto mejore en el Congreso, en Chile hay un millón y medio de trabajadores que trabajan en la informalidad y nosotros queremos que haya un contrato ahí".

"En Chile no puede haber un millón y medio de personas que trabajan informalmente. ¿Sabe dónde no estamos de acuerdo con la CUT? En que con esta reforma los trabajadores van a trabajar 15 horas al día. Ella no quiere leer, no le va a interesar", agregó.

En este contexto, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) detalló el trabajo que se está haciendo para la regulación de los trabajadores de las aplicaciones.

"Eso es una norma distinta, que tiene que ver con la norma tributaria. Obviamente el día que eso se regule, los trabajadores (de las aplicaciones) cumplirán los horarios y podrán tener voluntad de imponer o no imponer, porque también son trabajadores independientes", sostuvo Coloma.