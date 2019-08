CUT por jornada laboral: No estamos disponibles para chantaje del Gobierno y el empresariado

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, cuestionó la mesa conformada por el gran empresariado -reunido en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)-, junto con agrupaciones de pymes y algunos sindicatos, que acordaron trabajar en una propuesta respecto al debate por la reducción de la jornada laboral.

La dirigenta acusó chantaje del Ejecutivo y de los empresarios en este sensible tema, en una jornada donde la CUT se manifestó afuera de la Dirección del Trabajo respaldando la propuesta de la diputada Camila Vallejo de las 40 Horas.

"No vamos a estar disponibles para el chantaje ni del Gobierno ni del empresariado. Hoy día claramente la CPC viene a hacer un salvavidas a las demandas del Gobierno porque en su acción errática comunicacional quedó desarticulado y frente a eso la CPC pasa a la ofensiva para defender el proyecto de flexibilidad", planteó la dirigenta sindical.

En cuanto a la presencia de Arturo Martínez en la citada mesa de trabajo, Figueroa lo acusó de estar disponible para la flexibilidad.

"Evidentemente estamos frente a un ex dirigente que entiende que estas materias son posibles de abordar y que está disponible a la flexibilidad, lo que no nos extraña ni nos sorprende, lo que sí resulta preocupante es que la CPC y el Gobierno apuesten de manera tan sustantiva a generar estas divisiones del mundo sindical", comentó.

Ex ministros acusan falta de sustento e improvisación en proyectos

La discusión sigue abierta y en esta jornada dos ex ministros de Hacienda de los gobiernos de la Concertación criticaron como se ha desarrollado el debate por la jornada laboral.

El economista Eduardo Aninat aseguró que tanto a la propuesta del Gobierno como a la de Camila Vallejo le faltan sustentos técnicos.

"Creo que a ambos proyectos le falta más empujar el lápiz, mirar las encuestas verdaderas –las del INE de hogares trabajadores- y luego afinar más sus propuestas. Comparto el espíritu, no me gustan ambos mecanismos, creo que hay que perfeccionarlos", comentó el experto.

En tanto, su colega Manuel Marfán manifestó preocupación de que este tema se discuta en paralelo a una reforma a las pensiones.

"Creo que eso forma parte una vez más de la improvisación que existe en Chile y que los temas se vean de uno. A mí no me molesta la idea, a mí me complica que se haga al mismo tiempo que está aumentando las cotizaciones previsionales, o sea, uno no puede hacer esas dos cosas al mismo tiempo", planteó.

Se espera que durante la próxima semana la CPC presente su contrapropuesta en materia laboral justo cuando se espera que la comisión de Trabajo del Senado revise el proyecto del Gobierno que reduce la jornada laboral con flexibilidad y gradualidad.