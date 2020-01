Dichos de Blumel molestan al Senado: Pidió "no irse de vacaciones" sin despachar el ingreso mínimo

Molestia causó en el Senado el llamado formulado este miércoles por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sobre el proyecto impulsado por el Gobierno que propone un ingreso mínimo garantizado subsidiado por el Estado.

"Le pido al Senado que no se vaya de vacaciones si no despacha ese proyecto", instó el jefe de gabinete durante su participación en la Enade 2020.

Dichos que no cayeron bien en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, instancia donde se encuentra actualmente la iniciativa, aún en su segundo trámite constitucional, y a la cual el Ejecutivo le reingresó ayer la "urgencia suma".

"Lo del ministro del Interior en Enade no ayuda en nada a esta discusión", reaccionó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), presidente de la comisión.

Fustigó que "si ése es el criterio, para qué discutimos los proyectos acá; votémoslos y que cada uno asuma sus consecuencias".

Cuestionó también que se diga "como que no se vayan de vacaciones, viniendo de un Gobierno que se demoró más de 40 días en promulgar la ley para que les pagaran las vacaciones a los asistentes de la educación, o sea, de qué me está hablando".

Tras eso, el senador opositor apaciguó su crítica y planteó que "no me gusta molestarme, pero no lo encuentro grato, lo encuentro injusto, por eso en vez de decirle que no, en vez de poner la dureza completa, le digo que puedo citar durante la sesión de la tarde y veamos si las conversaciones entre nosotros permiten encontrar un derrotero común".

La Comisión de Hacienda, donde los dichos de Blumel también molestaron a otros senadores de oposición, sesionó en doble jornada hoy, en la mañana y en la tarde, para discutir el proyecto.