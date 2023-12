Diputada Yeomans prevé rechazo al alza salarial de 36% para ministros del TC

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Gael Yeomans (CS), estimó que el aumento salarial de 36% propuesto por el Gobierno para los ministros del Tribunal Constitucional se caerá del proyecto de reajuste al sector público.

Tras prever que tal artículo será votado este mismo jueves en la instancia que lidera, adelantó en El Diario de Cooperativa que "no veo que vaya a continuar en el reajuste; veo que más bien hay mayorías para rechazarlo, y eso tiene que ver con definiciones que se han tomado en términos políticos respecto a la proporción de los sueldos de las altas autoridades públicas".

"Independiente de que tenemos que dar un debate, y es legítimo tener distintas posiciones, es al menos lo que he escuchado de distintos parlamentarios, y por lo pronto, también con un conjunto de ellos presentamos una solicitud de votación separada para despejar el asunto", aclaró la diputada.

Si bien dijo entender que el Gobierno adoptó la solicitud de los ministros del TC con el fin de equiparar sus salarios con los de los jueces la Corte Suprema, "me parece que quizás hay que dar una discusión que incorpore a otras autoridades, para tener criterios comunes, pero no creo que sea lo adecuado, sobre todo teniendo en consideración los contextos sociales y políticos que estamos viviendo".

"Lógicamente, se entiende que una profesión o una carrera en el Poder Judicial o incluso en otras áreas, como de la salud, debe tener consideración al momento de fijar los sueldos, eso no se está negando. Simplemente se está diciendo que tengamos criterios que den un poquito de racionalidad a la estructura completa", sugirió.

SEPARAR ISAPRES DEL REAJUSTE PÚBLICO

Por otro lado, Yeomans relevó que la Comisión de Hacienda -por unanimidad- solicitó al Ejecutivo separar las discusiones del reajuste al sector público y las isapres, después de que el Gobierno incorporara al proyecto un mecanismo para suavizar el impacto del fallo GES.

Como son varios los oficialistas que se resisten a adelantar la modificación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), aumentando los planes de las prestadoras de salud en el primer trimestre del 2024, explicó que su negativa "es por la forma, pero también tiene que ver con que es un contenido complejo".

"No solamente hay que velar para que los afiliados de las isapres tengan certeza de que no va a suceder nada que les perjudique, y que van a tener su atención de salud como corresponde, sino que también hacerse cargo de los cambios que hay que hacer al sistema porque finalmente, las isapres, como estaban funcionando, no pueden seguir así (...) es importante que discutamos cuáles van a ser las bases de un nuevo sistema, donde el fortalecimiento del sistema público debe ser parte prioritaria", resaltó.

Considerando que la ley corta de isapres quedó al debe en esta materia, la diputada añadió que "lo que al menos acordamos en términos procedimentales en la Comisión de Hacienda fue darnos el tiempo necesario para construir ese acuerdo, cosa que quedó zanjada para el lunes, cuando vamos a abordar tanto ese artículo en particular, como también la generación -ojalá- de un protocolo de acuerdo que incorpore estos principios respecto a la reforma de salud".