Gobierno abre opción de fusionar proyectos de flexibilidad laboral y reducción de jornada

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, abrió la puerta a la posibilidad de fusionar el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y la propuesta de adaptabilidad laboral presentada por el Gobierno.

En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado planteó que "si vamos a reducir la jornada preocupémonos de que haya adaptabilidad y flexibilidad laboral, para que el trabajador no solamente gane una hora menos de trabajo al día, sino que más días de descanso".

"No tenemos ningún inconveniente y hemos promovido, con claridad, que nosotros sí podemos rebajar la jornada de trabajo en Chile, pero lo fundamental de eso es que mejoremos la productividad", añadió.

Monckeberg remarcó que "ojalá que se produzca ese acuerdo, lo estoy impulsando, porque esa mixtura es lo que es nuestro proyecto. Es reducción de jornada con flexibilidad laboral, así que, si se produce un escenario de acuerdo, bienvenido por los trabajadores".

En el oficialismo, el senador RN Manuel José Ossandón manifestó a través de su cuenta de Twitter que Chile Vamos "desprecia el proyecto" de las 40 horas semanales "sólo por ideología de su creadora, Camila Vallejo".

El ex alcalde anunció que junto a su hermana, la diputada Ximena Ossandón, "preferimos tomar su espíritu, pensar en la familia, en los vulnerables que dan su vida en traslados y trabajo", por lo que llamó al Gobierno a "sentarse con ella, adaptar y flexibilizar".

Nuestro bloque desprecia el proyecto #40horas sólo por ideología de su creadora @camila_vallejo

Junto a @nonaossandon preferimos tomar su espíritu, pensar en la familia, en los vulnerables que dan su vida en traslados y trabajo. Gob debe sentarse con ella, adaptar y flexibilizar pic.twitter.com/66XmfJM7xE — Manuel José Ossandón (@mjossandon) August 8, 2019

Camila Vallejo propone gradualidad para su reforma

En tanto, la diputada comunista Camila Vallejo, una de las promotoras de la iniciativa que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, propuso presentar una indicación que propone una gradualidad de tres años para que implementen la reforma las empresas con ventas anuales hasta 50 mil UF (cerca de 1.400 millones de pesos).

La parlamentaria del PC se reunió con la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado (Conupia), encuentro tras el cual explicó que esta medida "les permite a ellos adecuarse en un plazo razonable a la reducción de la jornada".

"Queremos una gradualidad para las micro y pequeñas empresas y hemos trabajado en conjunto una propuesta de indicación para introducir esto al proyecto de 40 horas", añadió la ex dirigenta estudiantil.

Vallejo también aseguró el impacto positivo de su propuesta afirmando que "según la teoría neoclásica de la economía, que se utiliza por economistas de distintos colores políticos, uno podría generar un aumento del cinco a seis por ciento del empleo".

A su vez, el presidente de la Conupia, Roberto Rojas, comentó que "el riesgo de las pymes está en otros aspectos, está cuando no les pagan a tiempo, cuando no tienen créditos que sean competitivos, está cuando no tenemos acceso a la competencia del mercado, ése es el verdadero problema de las pymes".

El representante gremial remarcó que "este problema de más o menos productividad es un tema que se va a resolver en la práctica. No hay ninguna evidencia de que vaya a bajar la productividad, porque lo que tenemos hoy respecto de lo que se trabaja es bastante malo".

Dos de cada tres trabajadores prefieren la flexibilidad laboral

Esta semana también se dio a conocer un estudio de la Universidad del Desarrollo que evidencia que dos de cada tres trabajadores apoya la propuesta del Gobierno, de reducción horaria con flexibilidad laboral, versus la iniciativa planteada por la diputada Vallejo.

Estos resultados dados a conocer por El Mercurio se suman a los del sondeo de Cadem, que revelaron que un 74 por ciento de los chilenos aprueba la iniciativa parlamentaria que busca reducir la jornada laboral y que el Barómetro del Trabajo de MORI arrojara que un 63 por ciento de los encuestados prefiere trabajar 40 horas semanales.