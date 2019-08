Gobierno por reducción de jornada laboral: El proyecto del PC es malo y populista

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, sostuvo que el proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo, que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, es "malo y populista", justo el día en que se reveló que la diputada del PC subió 11 puntos en su aprobación en la encuesta Cadem.

Tras el comité político de los lunes, la secretaria de Estado remarcó que "acá hay convicción más que lineamientos y hay convicciones: el proyecto del Partido Comunista es malo y populista, porque es irresponsable".

Sobre el incremento de la popularidad de la ex dirigenta estudiantil, que este lunes además recibió el respaldo de los senadores de oposición a su iniciativa, la ministra Pérez aseguró que "aumentar la popularidad violando la Constitución, la misma que juraron respetar y cumplir cuando juramentaron como parlamentarios, no es un buen camino. Quien crea que lo es, está profundamente equivocado".

En el Senado, el Gobierno tiene en carpeta un proyecto que busca flexibilizar la jornada laboral a un promedio de 41 horas semanales, que no establece un máximo, el que buscará potenciar junto a Chile Vamos.

Al respecto, Hernán Larraín Matte, presidente de Evópoli, sostuvo que "hay un desafío que tenemos como Chile Vamos y como Gobierno: explicar de mejor manera el proyecto del Gobierno, que es un proyecto integral, que se hace cargo de cuidar el empleo, de cuidar los salarios".

Larraín añadió que "Evópoli en esta materia, y así lo conversamos esta mañana en el comité político, va a hacer una serie de propuestas para mejorar ese proyecto".

En tanto, Javier Macaya, jefe de la bancada UDI, comentó que "el Gobierno no debe mirar las encuestas para tomar este tipo de decisiones; las encuestas son fotografías de un momento determinado".

Macaya apuntó que "yo no tengo ninguna duda de que si revisas la aprobación de la coalición de Gobierno, de la aprobación del gabinete ministerial y del propio Presidente de la República, no ha significado una disminución este proyecto en particular, quizás es una situación coyuntural respecto a la parlamentaria (Camila Vallejo)".

Este lunes tendrán lugar dos cenas paralelas para tratar este tema: una entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con los presidentes de los partidos de Chile Vamos; y otra entre parlamentarios de la coalición de Gobierno con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.