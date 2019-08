Luksic respondió a Desbordes por críticas a empresarios por jornada laboral

Este sábado, el presidente de RN Mario Desbordes fustigó en Cooperativa las críticas del gran empresariado por el proyecto para reducir la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas, propuesto por la diputada Camila Vallejo.

En conversación con Ahora es Hora, Desbordes afirmó que si bien no comparte la iniacitva del Partido Comunista, "yo no soy partidario de demonizar este proyecto, me carga cuando el debate parte de la base de que esto va a destruir Chile".

"Aquí, con mayor razón, le digo a las agrupaciones y a las asociacoines de empresarios que ahora reclaman (...) ¿Qué cresta -perdónenme los auditores, se me fue- qué es lo que propusieron todos estos años? ¿Qué es lo que se les ocurrió plantear en los últimos años en estos temas?", dijo.

El empresario Andrónico Luksic, que se sintió aludido, le respondió en su cuenta de Twitter, con tono de molestia y el pantallazo de la frase en Cooperativa.

"Diputado @desbordes, ¿usted cree que todos los políticos son malos e ineficientes? Nunca es bueno generalizar. Hay muchos empresarios, pequeños , medianos y grandes, que sí han hecho mucho por Chile. No caiga usted también en la descalificación fácil a los grandes empresarios", dijo el dueño.

En la misma red social, el parlamentario RN ahondó en sus dichos y replicó a @aluksicc: "No generalizo. Y como supongo que ud es de los que entiende lo q lee, me queda claro que no leyó la nota. En simple: No meta a las Pymes que son justamente nuestra preocupación. ¿Mi queja? Que han propuesto en estos años sus asociaciones en estos temas en que hoy súbitamente lo afligen?

