Ministro por adaptabilidad laboral: A algunos trabajadores les va a servir y a otros no

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, aclaró algunos aspectos sobre el proyecto de adaptabilidad laboral que presentó en la víspera el Gobierno, el cual abre las opciones para modificar la jornada laboral, incluso con cuatro días de trabajo y tres de descanso.

En conversación con la mesa de reporteros de El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado valoró la iniciativa, pues considera que está acorde a lo que ya ocurre en otras partes del mundo, aunque admitió que solo les servirá a algunos trabajadores.

"En la esencia de esto es que a algunos trabajadores les va a servir y a otros no. Y yo no creo que yo, ni usted, ni nadie tenga la única receta, o la única jornada que le va a servir a todos los trabajadores de Chile por igual", planteó el secretario de Estado.

"Algún trabajador puede ser que le interese trabajar por dos horas más lunes, martes y miércoles a cambio de tener tres días de descanso, eso a muchos trabajadores les cambia para bien la calidad de vida", añade el secretario de Estado.

Actualmente, la ley establece una jornada laboral de 45 horas semanales, distribuidas en cinco o seis días, por lo que el ministro Monckeberg detalló que la iniciativa plantea varias alternativas, ya sean mensuales o semestrales, para distribuir las jornadas laborales.

"El proyecto lo que establece son distintas alternativas de jornadas, como semanales de cuatro días de trabajo y tres de descanso, mensuales con 180 horas, de manera de distribuir las horas de trabajo de acuerdo a su vida personal", añadió.

"La idea es que cada día el mundo del trabajo está cambiando y lo que tenemos que adaptar no es nuestra vida al trabajo sino que el trabajo a nuestra vida y para eso hay que tener más herramientas que el código de trabajo no tiene", añadió.

El titular del Trabajo enfatizó que "ninguna de estas medidas se le pueden imponer al trabajador, todas requieren la aceptación expresa del trabajador o del sindicato, según sea el caso".

"Planteamos una jornada mensual de 180 horas"

Consultado sobre el proyecto de ley que impulsan parlamentarios de la oposición para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, el ministro Monckeberg dijo que la propuesta del Ejecutivo tiene múltiples ventajas.

"Hay un proyecto que plantea reducir la jornada semanal de 45 a 40 horas, eso significa en la práctica que, en el mejor de los escenarios, el trabajador labora una hora menos al día, pero no puede hacer ninguna redistribución de la jornada como a él le acomode", sostuvo.

"Nosotros planteamos una jornada mensual de 180 horas, que ya en sí misma implica una reducción de jornada cercana al ocho por ciento, pero tiene la ventaja de que se puede ordenar, distribuir esa jornada de acuerdo a lo que más pueda optimizar su tiempo y mejorar su calidad de vida", defendió el titular del Trabajo.

Monckeberg aseveró que "no basta solo con trabajar menos, sino que al mismo tiempo hay que garantizar el optimizar el trabajo. Cuando uno reduce excesivamente la jornada semanal y no crea nuevas jornadas, el trabajador no aumenta sus días de descanso".