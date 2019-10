Piñera convocó a tres ex ministros de oposición a mesa técnica por reducción de jornada laboral

El Presidente Sebastián Piñera presentó la mañana este martes una mesa técnica y política para debatir en torno al proyecto de reducción de la jornada laboral, que contará con la presencia de tres ex ministros de gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

La instancia, compuesta por 17 integrantes, tendrá una duración de ocho semanas, tras las cuales emitirá un informe que será presentado como indicación a su proyecto de jornada laboral de 41 horas semanales, en promedio.

Entre las figuras de oposición destacan el ex diputado PS y ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade; el ex ministro de Economía en el Gobierno de Ricardo Lagos y ex presidente del Banco Central, el DC José de Gregorio; además del ex titular de Hacienda en el segundo mandato de Michelle Bachelet y ex presidente de BancoEstado, Rodrigo Valdés (PPD).

"Es un tema que ha provocado una gran discusión y que ha habido propuestas alternativas, hemos convocado a una mesa de trabajo de expertos que va a conversar para enriquecer y mejorar este proyecto", sostuvo Piñera a El Mercurio.

Hoy se constituyó Mesa de Trabajo para aportar y mejorar Proyecto de Gobierno para reducir jornadas de trabajo, generar+tiempo libre para familia, amigos, deportes y cultura, sin destruir empleos ni reducir salarios. La flexibilidad, productividad y gradualidad son fundamentales.

Además, en esta mesa técnica estarán las economistas Andrea Repetto y Fernanda Coloma, el ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara, el abogado laborista Francisco Tapia, quienes trabajarán junto al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

"Van a estar presentes actores relevantes de los cuales vamos a recibir los aportes que nos permitan a la brevedad construir una indicación que vaya en esa línea", dijo al matutino la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

El próximo 23 de octubre el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, impulsado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, será votado en la Cámara Baja, mientras que en noviembre se presentará una indicación a la iniciativa del Gobierno.