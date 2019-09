Piñera reafirma que impugnará el proyecto de las 40 horas en el TC

El Presidente Sebastián Piñera reafirmó este martes que su Gobierno que impugnará el proyecto que reduce la jornada laboral semanal a 40 horas en el Tribunal Constitucional (TC), luego que la iniciativa fuera despachada por la Comisión de Trabajo a la Sala de la Cámara de Diputados.

En una actividad en Melipilla, donde dio a conocer el programa "Chile sobre rieles" que busca aumentar la capacidad ferroviaria del país, el Mandatario recalcó que "el proyecto de las diputadas del Partido Comunista (Camila Vallejo y Karol Cariola) es un proyecto que no es constitucional" porque irroga gasto público y esa es iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

"Voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla y respete nuestra constitución", dice el presidente @sebastianpinera por proyecto de 40 horas... declaraciones que hace mientras viaja en tren a Melipilla @Cooperativa pic.twitter.com/mxgbwkWZ3k — Camila López (@g_pelusa) September 3, 2019

"Y todos, el Presidente, los senadores, los diputados, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Yo les aseguro que como Presidente de Chile yo voy a cumplir mi juramento y, por tanto, voy a cumplir la Constitución y voy a hacer cumplir la Constitución. Para ello hay muchos mecanismos", enfatizó.

El Jefe de Estado dijo esperar y tener confianza "que la Cámara de Diputados o el Senado no aprueben proyectos que son inconstitucionales. Cuando los parlamentarios se salen de la Constitución están debilitando el Estado de derecho, están produciendo una gran incertidumbre jurídica y, por lo tanto, yo como Presidente espero que los diputados y los senadores respeten la Constitución que ellos juraron cumplir y hacer cumplir".

"Pero si no lo hicieran –advirtió- naturalmente, como Presidente, no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla y se respete nuestra Constitución", recalcó.

Las "40 horas" avanzan en el Congreso

Tras la tensa jornada del lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, la instancia parlamentaria finalizó este martes la votación del proyecto y lo despachó a la Sala.

⭕️ AHORA | Comisión de Trabajo concluye votación de proyecto que rebaja la jornada laboral a #40horas y lo despacha a la Sala. — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) September 3, 2019

Esta mañana se aprobó, por siete votos a favor y seis en contra, el artículo transitorio que prohíbe la baja de salarias.

La discusión este martes también fue compleja, con intercambios entre la presidenta de la comisión, Gael Yeomans (Convergencia Social), y Patricio Melero (UDI) por el "show" que -acusa la parlamentaria- se estuvo dando en la jornada del lunes por parte de Chile Vamos, con el diputado respondiendo que el "show" lo dio la izquierda.

A través de su cuenta de Twitter, Yeomans rechazó las declaraciones del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, donde dijo que "Chile podría verse impedido de jugar una Copa América" con el proyecto.

Ante ello, la diputada acusó que "se mintió y hay que aclararlo, podremos disfrutar de la próxima Copa América. Pero las y los trabajadores no son tontos".