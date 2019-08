Sofofa: No por rebajar la jornada se va a producir mágicamente un aumento de productividad

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, aseguró en El Diario de Cooperativa que "no solamente por rebajar la extensión de jornada se va a producir mágicamente un aumento de productividad" al comentar el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

El empresario afirmó que "cuando bajan las horas trabajadas y permanecen inalterados los sueldos y salarios, por supuesto que aumenta el costo laboral. Lo estimó Andrea Repetto en un 13 por ciento, Rodrigo Valdés hablaba de un 11, depende si se usan o no las horas extraordinarias para compensar esas menores horas y, eventualmente, si se incorpora flexibilidad podría compensarse en parte".

El timonel de los industriales remarcó que "no solamente por rebajar la extensión de jornada se va a producir mágicamente un aumento de productividad. (...) Esa es una conclusión bastante mágica, no hay ningún sustento que indique aquello".

Para Larraín, "lo relevante es debatir cómo organizamos el trabajo en pleno cambio tecnológico y cómo logramos hacer eso teniendo dos objetivos en mente: primero, la calidad de vida de la persona trabajadora, pero sin poner esto en oposición a la productividad y competitividad de las empresas".

A juicio del presidente de la Sofofa "establecer por ley una máxima extensión de jornada, en circunstancias que hay diversas preferencias personales, diversas realidades productivas, nos parece una muy mala política pública, pero no impide que empalizamos con la realidad de personas que se trasladan largo tiempo en el transporte público".

Sobre este punto, el dirigente empresarial apuntó que "no nos parece razonable abordar la problemática del transporte público y las largas horas que pasan las personas ya sea en el paradero o en el bus, o en la micro a través de cambios en la regulación laboral, partamos por resolver el transporte público en las grandes ciudades de Chile, para mí eso es una cuestión urgente".

"Si el problema que estamos analizando, que es un problema real, es el largo tiempo que pasan las personas trabajadoras en el transporte público, la respuesta debe ser mejoremos sustancialmente el transporte público, cosa que no se ha hecho en mucho tiempo", concluyó.

Baja sindicalización: No hay que suponer el mundo como hace 40 años

Sobre el tema de los sindicatos, Larraín afirmó que "las personas están optando voluntariamente por no sindicalizarse. La economía del siglo XXI es mucho más diversa, cada persona decide cómo representarse frente a la empresa, algunos deciden representarse por sí mismos, otros formando grupos negociadores y otros formando sindicatos".

"Es una realidad incuestionable que los jóvenes que se están integrando al mercado laboral no están optando por la sindicalización. El 80 por ciento de las personas no están sindicalizadas, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no tienen sindicatos. Hay que mirar ciertas tendencias de frente y no suponer que el mundo es como hace 40 años", añadió.

Reforma a las pensiones ofrece "un beneficio a largo plazo"

Respecto a la reforma a las pensiones, que establece un cuatro por ciento de cotización adicional con cargo a los empleadores, el presidente de la Sofofa destacó que "el cuatro por ciento de aporte previsional que hacen las empresas a las cuentas individuales de los trabajadores quizás tiene un costo de corto plazo, pero un beneficio a largo plazo, por lo tanto, hay una ganancia tanto para la economía chilena, para los trabajadores chilenos como para las empresas".

"Los eventuales costos de corto plazo se van a compensar con creces con resolver un problema tan importante como es mejorar las pensiones de los chilenos, y al mismo tiempo, ese cuatro por ciento adicional se incorpora a la economía, porque este ahorro se invierte, por lo tanto, se van a generar más fuentes de financiamiento para emprender más proyectos de inversión", remarcó.