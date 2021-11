Tras primer paso de proyecto que adelanta cierre de comercios, Gobierno insiste que es una mala idea

Tras el primer paso que dio el proyecto de ley que adelanta el horario de cierre de los centros comerciales, como malls y supermercados, a las 19:00 horas, el Gobierno reiteró su rechazo a lo que considera una "mala" idea que afectará la recuperación de la economía y del mundo laboral del país.

La propuesta fue impulsada por sindicatos y patrocinada a través de varios iniciativas de ley por senadores de la oposición, refundidas en una sola (ver boletín 14511-13), la que la última jornada fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

"Es muy malo para la recuperación económica, porque sólo al sector comercio le restan por recuperar 84.000 puestos de trabajo", advirtió el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Expuso que "esto significa, en la práctica, que los grandes retailers se van a ahorrar un turno de personal: van a trabajar solamente con dos turnos, porque el tercero no sería necesario, y esto va a significar que muchas personas no van a poder trabajar en esos horarios y muchas personas no van a poder comprar en aquellos horarios que les es factible hacerlo".

Por ello, insistió, "no es una buena ley, que va directamente en sentido contrario a darle mayor libertad y flexibilidad, que es exactamente lo que necesita la gente para poder compatibilizar su vida personal con el trabajo".

APROBADA LA IDEA DE LEGISLAR

El proyecto argumenta la necesidad de que "los establecimientos de comercio y servicios que atiendan directamente al público", con excepciones, cierren más temprano ya que en los horarios actuales los trabajadores se ven afectados por una "carencia o escasa vida familiar" y también sufren "falta de seguridad y exposición a delitos".

La Comisión de Trabajo visó ayer la idea de legislar por tres votos a favor -la DC Carolina Goic, el PS Juan Pablo Letelier y Alejandro Guillier-, y uno en contra, este último del senador RN Rodrigo Galilea.

La instancia parlamentaria, presidida por Goic, acordó generar una mesa de trabajo, con un plazo de tres semanas, para abordar indicaciones al texto legal y, además, revisar otras iniciativas relativas a materias de jornadas, para iniciar el estudio en particular la última semana de noviembre.

Durante varias sesiones los senadores escucharon, entre otros, a la Central Unitaria de Trabajadores, la Alianza de Trabajadores del Comercio (Atcomer), la Asociación Nacional de Supermercados de Chile, Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Centros Comerciales.