Vallejo al Gobierno por las 40 horas: Dejen el proyecto en paz, no le declaren la guerra

La diputada Camila Vallejo (PC) llamó al Gobierno a dejar de hacerle la guerra al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, iniciativa que el Presidente Piñera consideró como inconstitucional y respecto de la cual avisó que podría llevarla ante el Tribunal Constitucional.

En conversación con Lo que Queda del Día, la parlamentaria además pidió al Ejecutivo no obstaculizar este proyecto.

"Si no lo quieren apoyar, al menos que dejen el proyecto en paz y que camine su propio curso, pero no obstaculizarlo, no declararle la guerra y por cierto, tampoco llevarlo mañosamente al TC", dijo la parlamentaria.

"Yo llamaría a dejar esta especie de intransigencia, ponerse un poco más la mano en el corazón, pensar una política pública desde el corazón, también desde la razón y dejar de declararle la guerra al proyecto", añadió la legisladora del PC.

"El proyecto del Gobierno es engañoso"

A su vez, la legisladora además consideró "engañoso" el proyecto que está planteando el Gobierno, ya que establecerá 41 horas semanales, pero "en promedio".

"No hay nada nuevo en la posición del Gobierno, insisten en querer llevar nuestra propuesta al TC y por otro lado reiteran que su propuesta es la mejor y que básicamente hay que discutir sobre ella, que yo creo que es totalmente opuesta a lo que estamos señalando", sostuvo.

"El Ejecutivo elimina la jornada semanal y establece una lógica de jornada mensual. El problema de eso es que como pueden haber jornadas de 41 horas y puede haber otras de más de 41" y al hablar de promedio "ese promedio es el tramposo", recalcó la otrora dirigenta estudiantil.

Vallejo descarta que se afecten los salarios

La diputada además desestimó que la reducción de la jornada laboral disminuya los salarios, como han planteado algunos sectores en medio del debate de la iniciativa que genera total rechazo en el empresariado y los gremios productivos.

"Nuestro proyecto de ley establece claramente que no se puede afectar las remuneraciones de las y los trabajadores", sostuvo Vallejo en Cooperativa, quien además dijo que con este proyecto se pretende elevar el valor del trabajo en Chile.

"A lo que nosotros apostamos es a aumentar el valor del trabajo. Cuando se reduce la jornada y se mantiene el salario lo que estás diciendo es que la hora de trabajo tiene un valor mayor y eso en el mercado del trabajo tiene un impacto y a la larga tiene un impacto positivo", detalló.

Asimismo, recordó que "cuando en Chile se redujo la jornada de 48 a 45 horas (N. de la R.: en el año 2005) los salarios no se vieron afectados, se estableció un dictamen en la Dirección del Trabajo para que no afectaran los salarios y hoy día lo queremos hacer vía ley, obviamente hay un resguardo legal y ningún empleador puede cambiar unilateralmente el contrato de trabajo ni disminuir el salario".

El proyecto tiene fuerza porque tiene "sentido y razón"

La parlamentaria también dijo que el respaldo transversal al proyecto, incluso de parlamentarios oficialistas, se debe a que es de "sentido común".

"Esto (el apoyo al proyecto) ha ido creciendo porque es de sentido común y lamentablemente es el Gobierno el que ha estado muy intransigente, no se quiere abrir, le declaró la guerra al proyecto y está quedando solo incluso dentro de su coalición", aseveró.

"Esto tiene fuerza porque tiene sentido, tiene razón, y eso lo han visto también parlamentarios y sectores del propio oficialismo", expresó la diputada comunista.

"Necesitamos más tiempo para la familia"

Finalmente, resaltó la importancia que tendrá en la vida familiar de los trabajadores una medida como esta.

"Lo que estamos diciendo es que es importante tener ocho horas diarias de trabajo, ocho horas diarias de descanso y ocho horas diarias de tiempo libre", dijo.

"Lo que hemos tratado de señalar es que necesitamos más tiempo para la familia, más tiempo de descanso y eso es una necesidad diaria de los trabajadores y trabajadoras", concluyó Vallejo.