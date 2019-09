Zapata por las 40 horas: Estos temas se deben discutir en el Congreso, no en tribunales

El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) quien es parte del equipo que defenderá el proyecto de 40 horas si es que es llevado al Tribunal Constitucional (TC) cuestionó que estos temas se discutan en los tribunales.

El equipo jurídico que comenzará a trabajar la defensa desde este lunes -pese a que aún no se define si el oficialismo lo llevará a al TC- está integrado por el profesor Jaime Bassa de la Universidad de Valparaíso; Miriam Henríquez de la Alberto Hurtado (UAH); y Jaime Gajardo de la Diego Portales (UDP).

El equipo será reforazado con abogados laborales y dicen que no esperarán a que sea presentado el requerimiento para ponerse a trabajar.

Será el abogado de la Democracia Cristiana #PatricioZapata quien lidere la defensa constitucional del proyecto #40horas Hoy, excelente reunión de coordinación en ex congreso!! pic.twitter.com/GaE0NWB7GR — Bancada DC (@DiputadosDC) 6 de septiembre de 2019

Al respecto, el abogado constitucionalista, Patricio Zapata manifestó que "las chilenas y chilenos pueden tener legítimamente muy distintas opiniones. Sobre este o sobre otros proyectos. Pueden estar a favor o en contra del proyecto pero creo que tienen derecho a saber que las diputadas y los diputados que han elegido sí tienen facultades para discutir estos temas".

"Estos temas deben ser discutidos en este edificio (el Congreso) -y en el otro menos lindo que hay en Valparaíso- y no en los tribunales", cuestionó el abogado mientras participaba de una reunión con parlamentarios de la oposición en el edificio del ex Congreso en Santiago.

Vallejo (PC): "Este proyecto es total y absolutamente constitucional"

En la instancia estuvieron las diputadas impulsoras de la iniciativa Camila Vallejo y Karol Cariola (PC), además de la presidenta de la Comisión del Trabajo, Gael Yeomans (CS) y Matías Walker (DC).

En la instancia, Vallejo manifestó que "ante la ofensiva del Gobierno vamos a responder en base a nuestras convicciones, no solamente políticas, sino que también en base a argumentos jurídicos".

"Lo hemos señalado desde el día uno, cuando tuvimos que argumentar a favor de la admisibilidad, que este proyecto es total y absolutamente constitucional. Eso fue hace más de dos años y lo hemos seguido y seguiremos sosteniendo", agregó.

En la instancia, Matías Walker además respondió al ex presidente del Senado y ex ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar (DC), quien aseguró que el proyecto es inconstitucional. En ese sentido, aseguró que Zaldívar es "muy bueno con los números" pero no experto en constitución.