Trabajadora detrás del letrero "Hora de colación": "Encuentro inhumano que alguien reclame porque salgo a comer"

"Me di cuenta de que está medio Chile comentando el tweet que hizo, y la verdad me encanta el apoyo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella puso, pero siendo súper honesta, ella tampoco me trató mal. Solamente encuentro inhumano que alguien reclame porque salgo a comer y la manera en la que reclamó tampoco fue la forma correcta".

Con estas palabras, la empleada del Mall Parque Arauco que puso el letrero "Hora de colación" se refirió a la comentada queja de la ex candidata a constituyente Paola Berlin, que ayer recibió un chaparrón de críticas tras alegar en Twitter porque la tienda estaba cerrada cuando quería cambiar una prenda de vestir y que incluso se convirtió en Trending Topic.

A raíz de ello, fueron múltiples los usuarios que le recordaron que el artículo 34 del Código del Trabajo establece la existencia de un horario de colación. Incluso la cuenta @Trabejita, del Ministerio del Trabajo, le respondió que "siempre los derechos laborales, como el tener tiempo para colación (Art. 34 del Código del Trabajo) deben ser privilegiados".

El derecho a colación, a descanso y otros más, son derechos consagrados en el Código del Trabajo y el empleador DEBE respetarlos🧐



✨🐝En el comercio cada tienda determina si existe cierre temporal de atención a público por colación de trabajadores/as.



👉https://t.co/5jGUkcZXK6 pic.twitter.com/DhEoJAzAbo — Trabejita 🐝 (@trabejita) June 28, 2022

"ATIENDO SOLA PORQUE LA TIENDA ES MUY PEQUEÑA"

En conversación con Las Últimas Noticias, la trabajadora, identificada como M.V. (28 años), explicó cómo se produjo la situación: "Aquí yo atiendo sola porque la tienda es muy pequeña, tiene un aforo de tan solo cuatro clientes y la verdad es que no es realmente necesario que haya otra cajera. En todo caso, hay otra chica, pero ella atiende solo los fines de semana".

"Justo el lunes no alcancé a cocinar, por lo que salí de mi casa sin comida. A eso de las dos de la tarde, cuando debía tomar mi horario de colación, cerré la tienda y puse un cartel avisando que había ido a comer", dijo la joven.

"Como era feriado, el patio de comidas estaba casi colapsado de gente y por eso me demoré unos 35 minutos en comer, un poquito más de la media hora que tengo, pero tampoco mucho más. Después, cuando al final pude comer, me dovolví apurada a reabrir la tienda y me encontré a una señora que estaba enojada esperando en la entrada porque quería hacer el cambio de una prenda", agregó.

"Ella me preguntó que por qué estaba cerrado y yo le expliqué que estaba en mi horario de colación y que soy la única cajera en la semana, asó que subí la cortina hasta la mitad para reintegrarme al trabajo, pero ella al tiro se agachó para pasar por debajo y entró junto conmigo al local insistiendo en que la tienda no debería haber estado cerrada. En ese momento le volví a explicar que estaba usando mi derecho para comer, a lo que ella me dijo que el tema no era contra mí, pero que debía haber otra trabajadora también y que el Parque Arauco nos debía multar por lo ocurrido", señaló la mujer.