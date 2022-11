Alcalde denuncia que camioneros impidieron paso de viviendas para damnificados por incendio en Monte Patria

Molestia generó en Monte Patria, en la provincia del Limarí, que un grupo de camioneros impidiera el libre paso de los vehículos que trasladaban las viviendas de emergencia hasta la localidad de Los Laureles, zona donde un incendio forestal destruyó 26 inmuebles y dejó a más de 70 personas damnificada.

La situación, ocurrida en la comuna de La Calera, en la región de Valparaíso, fue dada a conocer por el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera.

"La verdad es que estamos muy molestos con lo que está pasando con el paro de camioneros, que ha afectado muy directamente a nuestra comuna", dijo Herrera.

El jefe comunal agregó que "no se dejó pasar las viviendas de emergencias que van al sector de Los Laureles para familias que lo perdieron todo y quieren empezar a olvidar. Las viviendas debieron llegar este martes y no pudieron pasar por el paro de camioneros".

Claro que la molestia no es sólo por el bloqueo a las viviendas de emergencia para los damnificados por el incendio forestal, sino también por las dificultades de abastecimiento de combustible que se ha generado en la comuna limarina por el paro de camioneros.

"Hemos tenido que generar un plan de contingencia porque no tenemos bencina en nuestras estaciones de servicio porque tampoco han pasado los camiones. Tenemos ambulancias, camiones recolectores, tenemos servicios que prestar a la comunidad que son esenciales", dijo Herrera.

El alcalde agregó que incluso se está viendo cómo cargar combustible en otras comunas de la provincia del Limarí.

"No es la forma, no es la manera. Jugar con el sufrimiento de las zonas rurales, con personas que perdieron todo en un incendio. No es la forma de protestar en nuestro país", finalizó el alcalde de Monte Patria.

En la región de Coquimbo son tres los puntos donde se han apostado los camioneros durante esta paralización. En la Ruta 43 sector El Peñón, en la Ruta 5 Norte en el paso El Panul y en el sector de Punta Teatinos. Zonas donde hay una pista habilitada en ambos sentidos de desplazamiento.