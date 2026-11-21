Diego Mendoza, presidente de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), informó en Cooperativa que el alza en el precio de los combustibles se ha consolidado como "el principal factor" detrás del aumento en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en Chile.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado explicó que el encarecimiento de las bencinas "llevó fue a que las personas naturales, comunes y corrientes, hicieran el análisis de operación con electricidad y tomaran la decisión de cambiarse a esta tecnología, porque el ahorro comparado con combustibles a alto precio es bastante significativo, sobre todo para quienes viven en zonas urbanas".

"Antes de la primera alza, a comienzos de abril, no habíamos registrado más de mil ventas de vehículos eléctricos en un solo mes y, ahora, el promedio en los últimos meses ha sido superior a mil vehículos eléctricos o híbridos enchufables vendidos en el país", destacó.

El representante de ANAC también advirtió que la segunda fase de la norma de eficiencia energética está "ahuyentando a los compradores primerizos" debido su severa exigencia para los modelos de vehículos más pequeños.

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