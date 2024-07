Automóvil Club: Libro del conductor actualizado se publica el mismo día que comienza el nuevo examen

Alberto Escobar, director de Movilidad de Automóvil Club Chile, afirmó que el libro con los contenidos que abordará el nuevo exámen teórico -llamado ahora Nexteo- para obtener la licencia de conducir Clase B, se publicará en la misma fecha en que se comenzará a aplicar la prueba, sin dejar margen de estudio para los postulantes que quieran rendirla en ese día.

En conversación con Una Nueva Mañana, Escobar sostuvo que "va a estar disponible, a partir del 1 de agosto, el nuevo libro del conductor, que se puede descargar sin costo desde la página de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (www.conaset.cl)".

En ese sentido, sostuvo que si los postulantes desean rendir el examen a partir de agosto, "evidentemente van a tener que estudiar la materia que les falta", por lo que sugirió "no ir el 1 de agosto".

El especialista en la normativa del tránsito indicó que "la tómbola electrónica que selecciona las preguntas, que son 35, incorporó 200 preguntas más que tienen que ver con la seguridad vial y el sentido del entorno vial".

Recordó también la amenaza que conlleva el hecho de que "los conductores no aprueben y no conozcan las normas teóricas del tránsito", ya que "se pone un alto nivel de peligro a ese conductor si no tiene conocimiento relevante de las leyes del tránsito".

"Es por eso la necesidad de aumentar la exigencia (del exámen teórico)", concluyó.

Conaset aclaró que aplicación de contenidos será de "manera gradual"

Desde la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) refutaron los dichos del director de Movilidad de Automóvil Club, descartando que sus contenidos sean aplicados de manera inmediata a los conductores.

"Los contenidos del nuevo del Libro para la Conducción, que se publicará el 1 de agosto, no comienzan a ser evaluadas inmediatamente, sino que de manera gradual, precisamente para que las personas no vayan a verse perjudicadas", aclaró el organismo, parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Asimismo, cuestionaron que Escobar entregue esas "imprecisiones" cuando desde la cartera ya se había informado respecto a la gradualidad del proceso.