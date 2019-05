Conductores capitalinos reconocen manejar bajo algún grado de estrés

El 89 por ciento de los conductores reconoció conducir bajo algún grado de estrés en Santiago, según concluyó un estudio realizado por Automóvil Club de Chile junto a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).

En la encuesta realizada a más de 600 conductores de distintos estratos sociales, entre hombres y mujeres, el 81 por ciento de los consultados reveló haber sufrido algún altercado con otros automovilistas.

Mientras que el 43 por ciento reconoció haber tenido altercados con peatones, y la cifra desciende a 34 por ciento en conflictos con ciclistas, a lo que le sigue discusiones con conductores de Red, el actual Transantiago.

El gerente de asuntos públicos de Automóvil Club, Alberto Escobar, explicó que "lo que tiene que ver es que han aumentado más actores del sistema vial y, por lo tanto, hace cuatro años no tenía que preocuparse de los scooters, por ejemplo, no estaban y no están muy presentes en el diálogo o en lo que son trayectos de última milla, dos o tres kilómetros".

"Entonces, eso hace que un automovilista tenga que estar tres veces más atento a lo que estaba hace cinco años. Está dado, de alguna manera, de forma natural que se tenga que sentir más estresado, porque está más distraído y hay más actores durante el sistema vial", detalló.

Recomendaciones

Los resultados se conocen en el marco del lanzamiento el fin de semana de la campaña de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), #3500Vidas, la cual promueve la buena conducción vial.

El secretario ejecutivo de Conaset, Luis Stuven, comentó que "probablemente, por diferentes motivos, una persona se demoraba antes 10 minutos en llegar a su destino, ahora se demora 12, 13 (minutos). Entonces, lo que buscamos es que la persona llegue sana y salva, sin tener conflicto durante su trayecto".

"Entonces, por lo mismo, salir unos minutos antes, preparar bien el viaje y, en ese contexto, insisto, llamar a la tranquilidad, a estar más cautos al manejar, no estar atentos al celular cuando están manejando", manifestó.

Además, los encuestados, al ser consultados sobre quién sería más irresponsable en la vía pública, el 92 por ciento de conductores dijo que los motociclistas lo son, seguidos por ciclistas y los conductores de Red.