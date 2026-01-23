Congreso amplió sorpresivamente la validez de las licencias de conducir

La Cámara de Diputados aprobó una norma que extiende la vigencia de las licencias de conducir que expiran entre 2025 y 2026, con el objetivo de descongestionar las direcciones de tránsito municipales ante el colapso del sistema.

La medida busca remediar los inconvenientes que comenzaron a mitad del año pasado, cuando conductores denunciaron que, pese a intentar renovar el documento dentro de los plazos legales, no lograban agendar una hora en los municipios debido a la alta demanda.

¿Cuáles son los nuevos plazos?

La normativa establece un calendario diferenciado para que los conductores puedan regularizar su situación sin enfrentar multas:

Licencias que vencen en 2025 : La vigencia se extiende automáticamente, otorgando todo el año 2026 para su renovación.

: La vigencia se extiende automáticamente, otorgando todo el año 2026 para su renovación. Licencias que vencen en 2026: Los conductores tendrán un plazo de seis meses -desde su fecha de caducidad- para realizar el trámite.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que en el año 2023 "vencían en conjunto todas las licencias que originalmente expiraban el 2020, 2021, 2022 y 2023. Todas esas licencias iban a vencer el 2023, lo que auguraba un problema muy severo en las direcciones de tránsito".

"Lo que hicimos fue tratar de evitar ese 'shock' de tanta gente al mismo tiempo (intentando realizar el trámite), distribuyéndolo en el tiempo a los años futuros. Lo que habíamos hecho es hacer toda una gestión con las direcciones de tránsito para poder darles cierta flexibilidad que les permitiera abordar, de buena manera, estos tres años en los cuales tenían el doble de lo normal de personas viniendo a renovar sus licencia", complementó.

ACHM: "Es una medida prudente"

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), destacó la aprobación de la iniciativa: "Es una medida prudente como solución excepcional, porque evita que miles de conductores queden en condición irregular por una saturación que hoy no depende de ellos", valoró.

"Pero también es una señal de alerta: si solo prorrogamos, el atochamiento se corre para adelante. Por eso, esta extensión debiera ir acompañada de un plan concreto: más capacidad y recursos para las direcciones de tránsito, más cupos de evaluación y un calendario de renovación que distribuya las demandas. La gente necesita certeza y los municipios herramientas para responder", advirtió el jefe comunal.

DC: "Buenas noticias"

El diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), catalogó la aprobación de la medida como "buenas noticias".

"De esta manera, solucionamos una situación que está afectando a miles de personas que no han podido renovar su licencia de conducir debido a la sobrecarga que existe en los municipios para este trámite", aseguró a través de X.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) indicó: "A pesar de que el Gobierno no tenía la intención de poder respaldar estas iniciativas, esta indicación la logramos incorporar en la ley del reajuste al sector público junto a senadores, y finalmente se aprobó".

"Por lo tanto, hoy día quienes necesiten licencias van a poder tener una prórroga, a lo menos las del 2025 que están vencidas, por todo el 2026. Así que ha sido algo importante que les ayuda hoy día, especialmente en momentos de emergencia que muchas personas también no han podido obtener su renovación de licencia", agregó.

Finalmente, el diputado Carlos Ilabaca (PS) detacó la aprobación de la medida "porque entrega un alivio inmediato a miles de personas que hoy no han podido renovar su licencia debido al colapso que enfrentan las direcciones de tránsito municipales".

"Sin embargo, esta es una solución transitoria, un parche necesario en el corto plazo, pero que no resuelve el problema de fondo que viven los municipios ni las largas listas de espera que afectan a la ciudadanía", agregó el parlamentario por la Región de Los Ríos.