El economista Eduardo Engel manifestó en Cooperativa su preocupación por las consecuencias de largo plazo que puede tener el acuerdo impulsado por el Gobierno con la empresa concesionaria de la Autopista Central para lograr una rebaja de las tarifas del TAG, especialmente si la medida se replica con otras compañías.

El experto advirtió posibles mermas en la calidad del servicio por la vía de la postergación de grandes inversiones, mayores congestiones vehiculares debido al aumento de la cantidad de usuarios, y riesgo de que medidas similares se planteen a futuro con afanes electorales, trastornando el buen funcionamiento general del sistema de concesiones en Chile.

"Es cierto que todos, en el muy corto plazo, estamos contentos de pagar menos por TAG: nos libera recursos para financiar otras cosas en un momento en que la economía está pasando por un momento particularmente difícil. Sin embargo, es importante entender las implicancias que tiene (este acuerdo), y si se va a extender a otras autopistas urbanas", tanto dentro de la capital como fuera de ella, señaló el académico de la Universidad de Chile.

Para el director de Espacio Público, "esto tiene un elemento un poquitito de lo que fueron los retiros de la AFP: claro que es popular, pero vamos a terminar con infraestructura menos buena a futuro si esto se extiende. Por una vez, uno dice: 'Bueno, no es tan grave', pero ya vemos un montón de gente de todos lados diciendo: '¿Por qué no me bajan a mí también mis peajes?'", apuntó.

"Obviamente uno quiere que ojalá (el TAG) fuera gratis, pero el problema es que no están los recursos para hacerlo", y la gracia del sistema de concesiones es que, administrándolo de forma racional, "uno logra que la calidad de la infraestructura sea mucho mejor que si se hace como si fuera infraestructura pública", recordó el economista.

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