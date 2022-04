Un mes después de la entrada en vigencia de la Ley No Chat, un estudio elaborado por la Mutual de Seguridad, la ONG No Chat y la Conaset sostiene que más de un 33% de los conductores manipula el teléfono celular estando al volante, según lo observado en las esquinas con mayor tasa de accidentes y números de fallecidos de Santiago. "El año pasado tuvimos 27 mil siniestros viales producto de una conducción no atenta, y eso generó que 223 personas murieran por esta causa", apuntó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, por lo que urgió a la población a "tomar medidas para prevenir". El detalle de la investigación lo puedes conocer en el informe del periodista de Cooperativa Álvaro Lozano.

