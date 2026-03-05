Estudio alerta que conductores podrían estar pagando más por su permiso de circulación

Un estudio dado a conocer por la plataforma Autofact advirtió que una parte importante de los conductores en Chile podría estar pagando más de lo que corresponde por el permiso de circulación, en medio del proceso de renovación para 2026.

La investigación revisó más de 60 mil patentes de vehículos fabricados después de 2011 y comparó el código fiscal utilizado para calcular el pago con el valor que realmente debería aplicarse según la tasación del Servicio de Impuestos Internos.

El análisis mostró que el 35% de las patentes presenta cobros superiores a los que corresponden, con un promedio cercano a los 45 mil pesos adicionales, según informó CNN. En algunos casos la diferencia es mucho mayor y llega incluso a los 500 mil pesos. En total, el 47% de los vehículos analizados presenta discrepancias en el pago, ya sea porque cancelan más o menos de lo que deberían.

Cristián Cornejo, gerente de Producto y Operaciones de Autofact, explicó que este problema suele producirse por errores en la asignación del código de tasación del vehículo. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando existen distintas versiones de un mismo modelo con denominaciones muy parecidas.

Según el estudio, se detectaron situaciones en las que conductores pagaron el permiso como si su automóvil correspondiera a una versión de mayor valor, lo que generó diferencias que superan los 150 mil pesos.

La estimación de la plataforma apunta a que más de 1,7 millones de vehículos podrían estar enfrentando un sobrecobro durante 2025, lo que implicaría una recaudación municipal superior a los 53 mil millones de pesos.

Frente a este escenario, el informe recomienda verificar con atención la versión exacta del vehículo al momento de realizar el pago del permiso de circulación, ya que pequeñas diferencias en la denominación del modelo pueden traducirse en montos considerablemente más altos.