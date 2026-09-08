Fiestas Patrias: advierten sobre riesgos al volante y piden reforzar la seguridad vial infantil

Con el aumento masivo de desplazamientos por las celebraciones de Fiestas Patrias -principalmente desde Santiago a regiones- vuelven los mensajes preventivos de autoridades y organizaciones sociales sobre la responsabilidad al conducir.

La combinación de acciones imprudentes y la falta de medidas de protección adecuadas dentro de los vehículos se mantienen como una de las principales causas de siniestros graves en las rutas del país.

En ese contexto, Fundación Emilia y la selección nacional de rugby impulsan la campaña "El Impacto Invisible", que busca visibilizar las secuelas sociales y familiares que provoca la irresponsabilidad vial. La iniciativa alerta sobre la falsa sensación de control al exceder la velocidad, usar el teléfono o conducir tras consumir alcohol, recordando que en 2025 se registraron 73.083 siniestros y 1.507 fallecidos en Chile.

Asimismo, junto a Los Cóndores, la ONG advirtió sobre la gravedad de las fugas tras un atropello o choque, contabilizando 945 casos en el último año, de los cuales más de dos tercios no tienen imputados conocidos.

La presidenta de la institución, Carolina Figueroa, enfatizó que cada maniobra irresponsable afecta a personas vulnerables que no eligieron exponerse al peligro.

Por su parte, la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe) puso el foco en la protección de los niños que son pasajeros en los vehículos, recordando que los siniestros de tránsito figuran entre las principales causas de muerte infantil en el país.

Durante 2025, un total de 20 menores de nueve años perdieron la vida como pasajeros, la mayoría por no utilizar un sistema de retención infantil, o llevarlo mal instalado. Además, estudios oficiales revelan que solo el 35% de los niños usa este tipo de sillas y que el 90% presenta errores en su sujeción.

Así, el presidente del Comité de Seguridad del Niño Pasajero de Sochipe, doctor Sergio Rendich, instó a mantener a los niños a contramarcha el mayor tiempo posible y jamás llevarlos en brazos.

El especialista recordó que un choque a 50 kilómetros por hora equivale a una caída libre desde 15 metros de altura, por lo que el uso correcto de estos sistemas resulta vital.