Fiestas Patrias: Seis personas han fallecido por accidentes viales

Carabineros realizó un nuevo balance en relación al flujo vehicular en las carreteras, cuya fiscalización fue reforzada por las Fiestas Patrias, y ya ha dejado al menos 149 detenidos y seis muertos.

Desde el viernes 12 de septiembre hasta este viernes 19, más de 860.000 vehículos han abandonado la Región Metropolitana, mientras que a nivel nacional, desde el 17 de septiembre, se han fiscalizado a más de 34.000 conductores.

El general Víctor Vielma, jefe de zona de tránsito, carreteras y seguridad vial, precisó que "hemos practicado más de 9.500 exámenes, arrojando un resultado de 149 detenidos, de los cuales 122 de ellos están asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y 27 al consumo de drogas".

Asimismo, se han registrado 166 siniestros viales, con 108 lesionados y seis fallecidos.

Lo anterior, señalaron desde la institución, representa un 5% más de fallecidos que el año pasado hasta la misma fecha.

Peaje a luca para el retorno, esperado para este sábado

Por otro lado, para el retorno, se implementará el denominado "peaje a luca". Según la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, "el retorno de los vehículos se iniciará a partir de este sábado a las 14:00 horas", con un peak entre las 18:00 y las 23:00 horas.

"Por eso dispusimos el 'peaje a luca' desde las 7:00 de la mañana hasta las 13:00 horas (ese día)", añadió, y especificó que "habrá restricción de circulación de camiones en lugares específicos, pero se les rebajará un 50% en el precio de los peajes en la madrugada anterior".

El "peaje a luca" funcionará en la Ruta 78 para vehículos livianos en dirección a la Región Metropolitana, mientras que en ambos sentidos se aplicarán en la Ruta 5 Sur en el peaje Angostura y en la Ruta 5 Norte en el peaje Las Vegas.

En tanto, para el domingo 21 la medida regirá desde las 7:00 hasta las 10:00.