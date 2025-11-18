Gobernador del Biobío pide cobro gradual del TAG en primer peaje urbano fuera de Santiago

La concesionaria Puente Industrial confirmó que el próximo lunes 24 de noviembre comenzará el cobro del TAG por utilizar la estructura que pasa por sobre el río Biobío y que conecta a las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén.

Se transformará así en la primera autopista urbana concesionada fuera de la Región Metropolitana en el país. Los automovilistas han manifestado su preocupación debido a que pasar hoy por el puente no implica el pago de tarifa alguna.

Por ello, temen que con la implementación del TAG los tacos vuelvan a la avenida Pedro Aguirre Cerda y la ruta 160 en San Pedro de la Paz. Frente a esta situación, el gobernador regional, Sergio Giacaman, ofrece un plan gradual de cobros.

"Si las obras del puente no están terminadas, nos parece inadecuado que se cobre un peaje completo y, en ese sentido, lo que nosotros le proponemos a la ministra es que se cobre un peaje de manera gradual, bajo el sentido primero de no se puede cobrar al 100% porque no está terminado", planteó.

La autoridad regional agregó que además se trata del "primer peaje urbano de Chile, fuera de Santiago, y creemos que tiene que haber un proceso de educación. La misma concesionaria reconoce que no se ha entregado el 60% de los TAG disponibles gratuitos y por lo mismo hay que educar a la ciudadanía y el 85% de los vehículos que circulan por ahí son vehículos livianos".

"Nuestro interés -explicó- es proponer un tercio del cobro del peaje hasta septiembre del 2026, posteriormente entre septiembre del 2026 a septiembre del 2027, dos tercios y posteriormente se cobre completo".

El gobernador realizó la solicitud formal a través del Ministerio de Obras Públicas para que la Dirección de Concesiones pueda lograr un acuerdo con la concesionaria, que ya publicó los valores y tiene todo listo para comenzar a cobrar en promedio 700 pesos cada vez que un vehículo pase por el puente industrial.