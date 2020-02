El ministro (s) de Transportes, José Luis Domínguez, invitó a los conductores a tratar de no dejar para último minuto el trámite para renovar el permiso de circulación, a fin de evitar eventuales demoras en el proceso, ya sea en forma presencial u online. "El flujo en las PRT (Plantas de Revisión Técnica) ha sido normal, no se han presentado atochamientos en febrero, por lo tanto, no hay que dejar los temas para el último día de marzo, porque evidentemente ahí si que va haber atochamientos", señaló. Escucha el informe del periodista de Cooperativa Nicolás Galaz.

