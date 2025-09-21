Gobierno y alcalde de Vichuquén detenido por conducir ebrio: "Es preocupante"

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, abordó este domingo el caso de Patricio Rivera (RN), alcalde de la comuna de Vichuquén (Región del Maule), quien fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

El jefe comunal fue detenido la noche del viernes, luego de escapar de una fiscalización de Carabineros y cuya prueba respiratoria arrojó que presentaba 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del 0,8 que la ley considera como estado de ebriedad.

Ante esto, el secretario de Estado señaló en entrevista con Chilevisión que "la situación del alcalde es particularmente preocupante porque es una autoridad", enfatizando en que lo cometido es un delito.

"Estamos hablando de personas que salen a pesar de todas las señales, a pesar de toda la legislación, a pesar de todos los mensajes que se mandan del Presidente hacia abajo, indicando que la conducción tiene que ser responsable, tiene que ser segura, tiene que ser atenta. Por su puesto que no puede ser bajo efectos del alcohol", sostuvo.

Por otro lado, el ministro Muñoz destacó que "en lo que va de este fin de semana, efectivamente, tenemos un poco menos de fatalidades que años anteriores", respecto a accidentes de tránsito.

En esa línea, hizo un llamado a la prevención de cara al retorno de Santaigo y evitar conductas temerarias y el consumo de alcohol antes de conducir.