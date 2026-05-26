Raúl Muñoz, gerente técnico de Stellantis, conversó con Cooperativa sobre el llamado a revisión (recall) más grande de la historia de la industria automotriz, campaña que busca sustituir los airbags de la marca japonesa Takata, que presentan una falla técnica que podría tener consecuencias fatales.

El llamado a revisión es para los vehículos de marcas Citröen, Jeep, Fiat, Opel, Dodge, RAM, Chrysler y DS, fabricados entre los años 2003 y 2018. "Hay que aclarar que esta reparación, tanto en mano de obra como repuestos, no tiene ningún costo para el cliente y puede hacerlo en cualquier punto de la red oficial" de Stellantis, señaló Muñoz.

Además, precisó que la empresa dispuso un beneficio de 70 mil pesos para los clientes que se acerquen a la red de concesionarios, canjeables por plumillas, baterías, neumáticos u otros accesorios, dentro del concesionario.

El gerente de Stellantis llamó a buscar el número de chasis en la página web para verificar si el modelo del vehículo corresponde a los que deben entrar a revisión. "El número de chasis es una serie de 17 números que aparece en el padrón del vehículos, estampado en el parabrisas o en la puerta del conductor", explicó.

Muñoz aseveró que cualquier persona puede acceder al beneficio: "Estamos buscando al vehículo. Puede ser un tercer dueño, un cuarto dueño. Esa persona accede al mismo beneficio siempre y cuando el vehículo ingrese a nuestro concesionario y podamos efectuar el recall sobre los airbags".

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