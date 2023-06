Joven quedó encerrado cuatro horas por auto mal estacionado: "¿Qué le pasa a la gente?"

Un furioso joven vivió una desagradable situación tras salir de comprar de un supermercado en Providencia, debido a que otro conductor dejó su vehículo bloqueando la salida del afectado por cuatro horas.

"Yo necesito saber qué le pasa a la gente por la mente ¿Tienen mier... o qué?", reclamó mediante un video en TikTok.

Según relató, "cuando yo salgo resulta que hay una camioneta de mier... estacionada atrás. Yo dije: 'Bueno, no importa. Me voy a comer mi pan, me voy a tomar mi jugo y espero a que la camioneta se vaya'. Han pasado ya tres horas y nadie aparece".

El usuario @alecedba aseguró que pidió ayuda, pero nadie pudo darle solución. "Llamé a seguridad ciudadana: 'No, no te podemos ayudar porque él está en un recinto privado sobre la acera'. Llamé a Carabineros y nadie llega, entonces no sé qué hacer", comentó.

Al ser consultado por otros usuarios, el joven declaró que Carabineros llegó horas más tarde hasta el lugar. Sin embargo, para llamar una grúa y sacarlo debían esperar hasta 48 horas.

Finalmente, gracias a la ayuda de algunas personas que se encontraban en el lugar, lograron el otro vehículo y el hombre pudo salir.