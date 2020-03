Los vacíos de la ley que prorroga el pago del permiso de circulación

Aunque el Congreso despachó la semana pasada un proyecto que permite prorrogar el pago del permiso de circulación para el 30 de junio para que no se cursen infracciones y sanciones contempladas en la Ley de Tránsito, diversas autoridades advirtieron que la iniciativa puede generar una serie de problemas a quienes no renueven el permiso en el plazo legal, que concluye este martes 31 de marzo.

Si bien los conductores no serán multados por Carabineros por transitar con el permiso vencido, hay diversas implicancias, como por ejemplo que al realizar el pago después del martes los municipios igualmente cobrarán multas e intereses.

Así lo planteó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien sostuvo que la ley, que se tramitó con la idea de ayudar a las personas por la crisis del coronavirus, "salió harto mala".

"Los documentos vencen mañana, o sea, si va a pagar el 1 de abril o después usted va a tener que pagar con multas y con intereses. Además va a tener que pagar todo en una sola cuota, no va a poder optar a parcelar esos pagos", dijo la jefa comunal.

Por ello, llamó a los automovilistas a que si pueden efectuar el pago "antes del 31 de marzo a medianoche, háganlo, si no pueden, ojalá hubiera salido mejor la ley, pero no depende de nosotros".

Me han señalado que respecto al tema del permiso de circulación hay un error, en lo relacionado al seguro que aclaro. Aprovechó de reiterar que me encantaría poder dar una mejor opción al pago del permiso, pero las leyes no dependen de municipios. +info en https://t.co/INAzW3CYXH pic.twitter.com/69ZnIHGYgD — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 30, 2020

Harboe: Proyecto bien inspirado, pero mal logrado

En la misma línea se manifestó el senador del PPD, Felipe Harboe, quien se abstuvo en esta iniciativa, manifestó que el proyecto "está bien inspirado, pero mal logrado".

"Efectivamente se abre todo un debate legal respecto si las compañías de seguros deben o no responder frente a un eventual accidente, si el seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) cubre o no en caso de no renovar el permiso de circulación. Los que no paguen el permiso de circulación oportunamente cuando vayan a pagarlo con posterioridad van a tener que quedar sometidos probablemente al pago de multas e intereses que establezca la propia municipalidad", planteó.

"Consulté con la Asociación de Aseguradores y me dijeron que en principio no debiera haber problema, pero esto queda al arbitrio de cada compañía de seguros y eso es un problema, porque hay pólizas que pueden establecer como condición para operar que esté el pago del permiso de circulación al día. Yo creo que hay que sacar el permiso, es lo mejor que uno puede hacer", añadió.

Lavín: La ley es mala

A su vez, el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín ahondó en el punto sobre los eventuales perjuicios de pagar fuera de plazo.

1) Mañana último plazo para pagar permiso de circulación. Lamentablemente la ley q se aprobó es mala. Establece q si el PC está vencido no podrán sacar partes hasta el 30 de junio. Sin embargo no dice q hay multas, intereses, entre otros, q dificultan no tenerlo. Les explico. pic.twitter.com/1fvQUjd3Ge — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) March 30, 2020

2) Lo que les estoy contando, rige para todos los municipios de Chile, y les recuerdo q el 62,5% de lo q se recaude en Las Condes va a las comunas más vulnerables. — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) March 30, 2020

Alessandri: La ley tiene problemas

En tanto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, también llamó a los automovilistas a pagar en los plazos establecidos.